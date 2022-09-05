Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİEKRANDAMUCİZE LEZZETLER
Hürriyet Arama
HABERLERKelebek HaberleriTelevizyon Haberleri

Hazal Kaya, kızının ismini açıkladı

Güncelleme Tarihi:

#Hazal Kaya#Bebek#Ali Atay
Hazal Kaya, kızının ismini açıkladı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 05, 2022 09:38

İkinci kez anne olmaya hazırlanan Hazal Kaya bebeğinin adını açıkladı

Haberin Devamı

2019 yılında nikâh masasına oturduğu yönetmen ve oyuncu Ali Atayile mutlu bir evlilik sürdüren Hazal Kaya, geçtiğimiz günlerde gittiği konser çıkışında muhabirlerin sorularını yanıtlamış ve bir kız bebek beklediğini açıklamıştı. 31 yaşındaki oyuncu, sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımla bebeğinin adını açıkladı.

Hazal Kaya, kızının ismini açıkladı


İŞTE KIZININ ADI

İkinci kez anne olmak için gün sayan Hazal Kaya, bu kez kızının adını duyurdu. Ünlü oyuncu, yeni fotoğraflarını sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Hazal Kaya, fotoğrafların altına "Nasıl ilk ben duyuramadım ama! Sürpriz yumurta yükleniyor! Leyla geliyor!" notunu düştü.

Gözden Kaçmasın

Hazal Kaya: Fiziksel olarak zorlandığım bir dönemHazal Kaya: Fiziksel olarak zorlandığım bir dönemHaberi görüntüle

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Hazal Kaya#Bebek#Ali Atay

BAKMADAN GEÇME!

75 yıldır cevabı bulunamayan soru: Ünlü gangster Bugsyi kim öldürdü

75 yıldır cevabı bulunamayan soru: Ünlü gangster Bugsy'i kim öldürdü?

#Benjamin Bugsy Siegel
Mafyanın en korkulan babalarından biriydi Whitey Bulgerın film gibi hayatı yıllar sonra yeniden gündemde

Mafyanın en korkulan 'babalarından' biriydi! Whitey Bulger'ın film gibi hayatı yıllar sonra yeniden gündemde

#James Whitey Bulger
Eski bir alışkanlık, yeni bir akım: Sessiz istifa | Yaşayanlar anlatıyor, uzmanlar yorumluyor

Eski bir alışkanlık, yeni bir akım: Sessiz istifa | Yaşayanlar anlatıyor, uzmanlar yorumluyor

#Sessiz İstifa

BAKMADAN GEÇME!

75 yıldır cevabı bulunamayan soru: Ünlü gangster Bugsyi kim öldürdü

75 yıldır cevabı bulunamayan soru: Ünlü gangster Bugsy'i kim öldürdü?

#Benjamin Bugsy Siegel
Mafyanın en korkulan babalarından biriydi Whitey Bulgerın film gibi hayatı yıllar sonra yeniden gündemde

Mafyanın en korkulan 'babalarından' biriydi! Whitey Bulger'ın film gibi hayatı yıllar sonra yeniden gündemde

#James Whitey Bulger
Eski bir alışkanlık, yeni bir akım: Sessiz istifa | Yaşayanlar anlatıyor, uzmanlar yorumluyor

Eski bir alışkanlık, yeni bir akım: Sessiz istifa | Yaşayanlar anlatıyor, uzmanlar yorumluyor

#Sessiz İstifa