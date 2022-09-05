Hazal Kaya, kızının ismini açıkladı

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2019 yılında nikâh masasına oturduğu yönetmen ve oyuncu Ali Atayile mutlu bir evlilik sürdüren Hazal Kaya, geçtiğimiz günlerde gittiği konser çıkışında muhabirlerin sorularını yanıtlamış ve bir kız bebek beklediğini açıklamıştı. 31 yaşındaki oyuncu, sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımla bebeğinin adını açıkladı.



İŞTE KIZININ ADI

İkinci kez anne olmak için gün sayan Hazal Kaya, bu kez kızının adını duyurdu. Ünlü oyuncu, yeni fotoğraflarını sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Hazal Kaya, fotoğrafların altına "Nasıl ilk ben duyuramadım ama! Sürpriz yumurta yükleniyor! Leyla geliyor!" notunu düştü.