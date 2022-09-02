Hazal Kaya: Fiziksel olarak zorlandığım bir dönem

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'HAYATA TUTUNMAYA ÇALIŞIYORUM'

Hazal Kaya, çimlere uzandığı bir kareyi sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Oyuncu, uzun zamandır dijital mecralarda sessiz olmasının nedenini şöyle açıkladı: “Nasıl açtım arayı ama? İsteyerek olmadı, fiziksel olarak aşırı zorlandığım bir dönem, sonra anlatırım. Psikolojik olarak kaldırabildiklerimin de ciddi bir sınırı oldu ayrıca. 9’a 3 tansiyonla ya evde baygın yatıyorum ya da sette hayata tutunmaya çalışıyorum. 2-3 haftaya toparlarım gibi…"

SABAH YÜRÜYÜŞÜ

Kıvanç Tatlıtuğ, eşi Başak Dizer Tatlıtuğ ve oğulları Kurt Efe ile Bodrum tatiline devam ediyor.

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Ünlü oyuncu önceki sabah erken saatlerde Yalıkavak’ta yürüyüş yaparken objektife takıldı. Tatlıtuğ kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyen hayranlarını da kırmadı.

SICAĞA DAYANAMADI

İrem Derici önceki gün sosyal medya hesabından sıcaklara daha fazla dayanamadığı bir videoyu yayınladı.

Şarkıcı, Alanya’nın çok sıcak olduğunu söyledikten sonra içtiği soğuk suyu kafasından aşağı döktü. Derici, “Ve 2022 yazı da biter. Akli dengemizi yitirmeden son konserimizi yapıyoruz. Eylül’de 4 yeni şarkı kaydedip, 2 yeni klip çekip, tatil yapmayı planlıyorum. Yazıma ortak olan binlerce seyircime, dinleyicime çok teşekkür ediyorum. Lafta değil gerçekten tüm kalbimle sizi çok seviyorum. Benim gibi denyoyu sevmek zor iştir çünkü... Eylül, lütfen beni sev.”

TERS KÖŞE YAPACAK

Zeynep Çamcı, “Güzel Günler” dizisiyle ekrana dönüyor. İzleyicinin komedi yapımlarında görmeye alışık olduğu ünlü oyuncu bu kez ters köşe yapacak. Çamcı drama türündeki dizide başrolü üstlenecek.

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Dizide boks salonu açma hayaliyle çalışan Altan karakterine hayat verecek olan oyuncu önümüzdeki günlerde dizi için sete çıkacak. “Güzel Günler”yeni sezonda ekranda olacak.

İKİNCİ BEBEK PARTİSİ

Futbolcu Mesut Özil ile oyuncu Amine Gülşe, ikinci bebeklerini kucaklarına almaya hazırlanıyor.

Dostları yeniden anne olmaya hazırlanan Amine Gülşe için doğum kutlaması gerçekleştirdi. Oyuncu, pembe temalı partiden fotoğraflarını sosyal medyadan paylaştı: “Kuzularım bana sürpriz babyshower hazırlamış. Her şey çok güzeldi. Çok teşekkür ederim.” Çiftin, Eda adındaki kızlarıysa 2 yaşında.

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BİZİ İZLEMEYE DEVAM EDİN!

Kanal D’nin sevilen dizisi “Camdaki Kız”da rol alan Burcu Biricik önceki akşam Cihangir’deydi.

Biricik, set çıkışı aracını beklerken görüntülendi. Oyuncu, “Arkadaşlar çok yorgunum. Yeni bir sezona başladık. Hayranlarımızı sürprizler bekliyor. Bizi izlemeye devam etsinler” dedi. (Sayit DURMAZ)