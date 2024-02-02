Hazal Filiz Küçükköse: Aşk bazen besliyor bazen sömürüyor

Haberin Devamı

Dergiye röportaj da veren oyuncu, şubat ayı denince aklına gelenleri şöyle sıraladı:

“Şubat ayı deyince önce sömestr tatili, sonra doğum günüm, sonra da Sevgililer Günü geliyor aklıma. Küçükken doğum günlerimin hep sömestr tatiline denk gelmesi gerçekten çok sinir bozucuydu. Tüm arkadaşlarım tatilde olurdu. Yaş aldıkça Sevgililer Günü’ne yakın oldu. Dönem dönem avantajı da oldu, dezavantajı da. Şimdilerde Sevgililer Günü çok anlam ifade etmese de doğum günlerim artık sömestr tatiline denk gelmiyor. Bu nedenle şanslıyım.”

Küçükköse, “Peki aşk hakkında ne düşünüyorsunuz?” sorusuna da şu yanıtı verdi:

“Aşkın etkisi hayatımda büyük. Beni besleyen bir nokta ya da bazen sömüren diyebilirim. Arada dengeler şaşabiliyor.”