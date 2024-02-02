×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİ EKRANDA MUCİZE LEZZETLER
HABERLERKelebek HaberleriTelevizyon Haberleri

Hazal Filiz Küçükköse: Aşk bazen besliyor bazen sömürüyor

Güncelleme Tarihi:

#Hazal Filiz Küçükköse#Mag Dergisi#Oyuncu
Hazal Filiz Küçükköse: Aşk bazen besliyor bazen sömürüyor
Oluşturulma Tarihi: Şubat 02, 2024 07:49

HAZAL Filiz Küçükköse, Mag dergisinin yeni sayısı için objektif karşısına geçti.

Haberin Devamı

Dergiye röportaj da veren oyuncu, şubat ayı denince aklına gelenleri şöyle sıraladı:

“Şubat ayı deyince önce sömestr tatili, sonra doğum günüm, sonra da Sevgililer Günü geliyor aklıma. Küçükken doğum günlerimin hep sömestr tatiline denk gelmesi gerçekten çok sinir bozucuydu. Tüm arkadaşlarım tatilde olurdu. Yaş aldıkça Sevgililer Günü’ne yakın oldu. Dönem dönem avantajı da oldu, dezavantajı da. Şimdilerde Sevgililer Günü çok anlam ifade etmese de doğum günlerim artık sömestr tatiline denk gelmiyor. Bu nedenle şanslıyım.”

Küçükköse, “Peki aşk hakkında ne düşünüyorsunuz?” sorusuna da şu yanıtı verdi:

“Aşkın etkisi hayatımda büyük. Beni besleyen bir nokta ya da bazen sömüren diyebilirim. Arada dengeler şaşabiliyor.”

Haberle ilgili daha fazlası:
#Hazal Filiz Küçükköse#Mag Dergisi#Oyuncu

BAKMADAN GEÇME!