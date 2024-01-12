Hasan Denizyaran: Böyle kült bir dizide oynamak onur verici

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◊ İzmir farklı bir atmosfere sahip, bir de orada doğup büyüdüysen… Nasıl betimlersin şehirde geçirdiğin anlarını?
- İzmir gerçekten büyüleyici bir şehir. Bütün çocukluğumu orada geçirdim. Ailem hâlâ orada yaşıyor fırsat buldukça gidiyorum İzmir’e. İstanbul’u da seviyorum ama bu şehrin karmaşası herkesi olduğu gibi beni de zaman zaman çok yoruyor. Bunu düşündükçe İzmir günlerimi daha bir başka özlüyorum.
◊ Kalıplaşan algılarla karşılaşabiliyoruz: “Çocuğum mühendis, doktor, öğretmen olsun yeter” diyen bir kesim var. Sanat fakültesinden mezun olan biri olarak bu algılarla hiç karşılaştığın oldu mu?
- Hayır. Ailem bu konuda oldukça destekleyiciydi. Annem zaten çoğu diziyi yakından takip eder. Bu yüzden onun desteklemesi beni şaşırtmadı. Ben açıkçası babamın bu cümleyi kuracağını düşünmüştüm fakat o da tamamen beni destekleyerek beni oldukça şaşırtmıştı.
◊ Aile yapısı da bu noktada büyük bir etken. Peki sen nasıl bir aileye sahipsin?
- Otoriter bir baba, tamamen açık görüşlü bir İzmir kadını ve tuttuğunu koparan bir kardeş. Kuşkusuz karakterimi şekillendiren babamın otoritesi. Bu yüzden hep iyi ki diyorum. Maalesef onu kaybettik. Annemin de bu noktada ne kadar güçlü olduğunu görmek bana ilham veriyor.
Her zaman en şık ve en asil ben olmalıyım
◊ Erkek stili özellikle son dönemde daha farklı dokunuşlarla taçlanıyor. Sen stilini nasıl oluşturuyorsun?
- Ben sadeliği seven bir insanım. Şıklığın ve asaletin sadelikten geldiğine inanırım. Zorlama kombinler bana göre değil. Stilimi gideceğim yere göre belirlerim. Tabii bir aslan burcu olarak her zaman en şık ve en asil ben olmalıyım. (Gülüyor) Bunu da sadelikle yakalıyorum.