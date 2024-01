Hasan Denizyaran: Böyle kült bir dizide oynamak onur verici

Haberin Devamı

◊ İzmir farklı bir atmosfere sahip, bir de orada doğup büyüdüysen… Nasıl betimlersin şehirde geçirdiğin anlarını?

- İzmir gerçekten büyüleyici bir şehir. Bütün çocukluğumu orada geçirdim. Ailem hâlâ orada yaşıyor fırsat buldukça gidiyorum İzmir’e. İstanbul’u da seviyorum ama bu şehrin karmaşası herkesi olduğu gibi beni de zaman zaman çok yoruyor. Bunu düşündükçe İzmir günlerimi daha bir başka özlüyorum.



◊ Kalıplaşan algılarla karşılaşabiliyoruz: “Çocuğum mühendis, doktor, öğretmen olsun yeter” diyen bir kesim var. Sanat fakültesinden mezun olan biri olarak bu algılarla hiç karşılaştığın oldu mu?

- Hayır. Ailem bu konuda oldukça destekleyiciydi. Annem zaten çoğu diziyi yakından takip eder. Bu yüzden onun desteklemesi beni şaşırtmadı. Ben açıkçası babamın bu cümleyi kuracağını düşünmüştüm fakat o da tamamen beni destekleyerek beni oldukça şaşırtmıştı.



◊ Aile yapısı da bu noktada büyük bir etken. Peki sen nasıl bir aileye sahipsin?

- Otoriter bir baba, tamamen açık görüşlü bir İzmir kadını ve tuttuğunu koparan bir kardeş. Kuşkusuz karakterimi şekillendiren babamın otoritesi. Bu yüzden hep iyi ki diyorum. Maalesef onu kaybettik. Annemin de bu noktada ne kadar güçlü olduğunu görmek bana ilham veriyor.

BİZİM SEYİRCİMİZ

AYKIRILIĞI SEVMİYOR



- Yıllardır hayatımızda olan ve Türkiye’de herkesin izlemese bile bildiği bir proje. Böyle kült bir yapımda yer almak oldukça onur verici. Bizim seyircimiz aykırılığı sevmiyor. Hayatın içinden olsun ve “bizden” olsun istiyor. “Arka Sokaklar” da tam böyle bir iş. Biz de o polisleri canlandırıyoruz. Samimi, gündemi takip eden ve her yerde görebileceğiniz polisler. Ütopik olaylar yok, her şey hayatın içinden. Bence dizinin hâlâ devam etmesinin ve belli bir reytinge sahip olmasının en büyük sebebi bu.Öyle bir işte bir komiseri canlandırıyorsanız halk da sizi bağrına basıyor ve kendinden biri olarak görüyor. Ben kariyerime çok olumlu yansıyacağını düşünüyorum.- Her şeyden önce düzenli spor yapmak insana bir disiplin kazandırıyor. Ben oynadığım her karakterde karakterin durumuna göre kilo alıp veriyorum. Hiçbir karakteri aynı formda oynamadım şimdiye kadar. Altay çok heybetli, Pamir liseli bir çocuk, şimdi Kadir ise fit bir polis. Karakterin fiziğini şekillendirmek psikolojik olarak da o karakteri hazırlanmama çok yardımcı oluyor.

Her zaman en şık ve en asil ben olmalıyım

◊ Erkek stili özellikle son dönemde daha farklı dokunuşlarla taçlanıyor. Sen stilini nasıl oluşturuyorsun?

- Ben sadeliği seven bir insanım. Şıklığın ve asaletin sadelikten geldiğine inanırım. Zorlama kombinler bana göre değil. Stilimi gideceğim yere göre belirlerim. Tabii bir aslan burcu olarak her zaman en şık ve en asil ben olmalıyım. (Gülüyor) Bunu da sadelikle yakalıyorum.