Hande’nin acı günü... Dedesini kaybetti

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Aslen Manyas eşrafından olup, emeklilik yaşamı sonrası Bandırma’ya yerleşen Metin Erçel, tedavi gördüğü Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yaşamını yitirdi. Erçel, bugün ikindi namazını müteakip Haydar Çavuş Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından askeri törenle şehir mezarlığına defnedildi.



BEYAZ GÜVERCİNLİ VEDA

Dedesinin vefatıyla büyük bir üzüntü yaşayan oyuncu, 30 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından dedesinin bir karesini beyaz güvercin emojisiyle paylaştı.

