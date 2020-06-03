Hande Erçel Sen Çal Kapımı ile ekranlara dönüyor! İşte, Sen Çal Kapımı oyuncuları ve konusu

Sen Çal Kapımı, adıyla izleyici karşısına çıkacak olan dizide Kerem Bursin ve Hande Erçel dışında pek çok ünlü isim de yer alıyor. Çekimlerine Haziran’da İstanbul’da başlanan dizide, komedi unsurları yer alırken romantizm de unutulmayacak. Peki, Sen Çal Kapımı dizisinin konusu nedir ve oyuncuları kimlerdir? İşte, o bilgiler

SEN ÇAL KAPIMI OYUNCULARI

Hande Erçel ve Kerem Bürsin’e; dizide Neslihan Yeldan, Bige Önal, Evrim Doğan, İsmail Ege Şaşmaz, Anıl İlter, Melisa Döngel, Çağrı Çıtanak, Elçin Afacan, Sitare Akbaş, Başak Gümülcinelioğlu, Alican Aytekin, Sarp Bozkurt, Dorukhan Kenger ve İlkyaz Arslan gibi birbirinden başarılı isimler eşlik edecek.

SEN ÇAL KAPIMI KONUSU

Sen Çal Kapımı dizisinin konusu; Hayatta bütün umutlarını eğitimine bağlayan Eda Yıldız (Hande Erçel), yurt dışı eğitim bursunu keserek lise mezunu kalmasına neden olan Serkan Bolat (Kerem Bürsin) ile karşı karşıya gelir. Serkan Bolat, Eda’ya kendisiyle iki ay nişanlı taklidi yaparsa, bursunu geri vermeyi teklif eder.

Eda nefret ettiği bu adamın teklifini önce reddetse de koşullar değişince kabul etmek zorunda kalır. Nişanlı taklidi yaparken, Serkan ve Eda, bütün doğru bildiklerini unutturacak, tutkulu, zorlu bir ilişki yaşamaya başlarlar. Çünkü aşk zordur. Ve bu yüzden muhteşemdir.