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Hande Ataizi: Dizilerimiz ihracatta birinci

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#Taş Kağıt Makas#Kanal D#Hande Ataizi
Hande Ataizi: Dizilerimiz ihracatta birinci
Sayit DURMAZ
Oluşturulma Tarihi: Nisan 13, 2024 15:58

KANAL D’de ekrana gelen “Taş Kağıt Makas” dizisinde ‘Savcı Süreyya’ karakteriyle dikkat çeken Hande Ataizi önceki gün Nişantaşı’ndaydı.

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Fransız bir hayranıyla konuşan ünlü oyuncu muhabirlere “Bakın Fransa’da bile kitlemiz var” sözleriyle takıldı.

Hande Ataizi son dönemde dünya pazarında önemli yer tutan Türk dizileri sayesinde Türk oyuncuların popülaritesinin arttığını söyledi:

Hande Ataizi: Dizilerimiz ihracatta birinci

“Dünyada en çok dizi ihraç eden ülkeler arasında öndeyiz. Dünya çapında ilgi görüyor dizi sektörümüz. Türk dizilerinin global dünyada yer alması hem sektöre hem oyunculara yeni kapılar açıyor. Ortadoğu, Latin Amerika ve Avrupa’nın pek çok ülkesinde artık dizi oyuncularımız tanınır oldu. Bu bizim için çok gurur verici. Bakın Fransa’dan bile kitlemiz var. Az önceki beyefendi bayramımızı kutladı.”

 

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#Taş Kağıt Makas#Kanal D#Hande Ataizi

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