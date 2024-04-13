Hande Ataizi: Dizilerimiz ihracatta birinci

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Fransız bir hayranıyla konuşan ünlü oyuncu muhabirlere “Bakın Fransa’da bile kitlemiz var” sözleriyle takıldı.



Hande Ataizi son dönemde dünya pazarında önemli yer tutan Türk dizileri sayesinde Türk oyuncuların popülaritesinin arttığını söyledi:

“Dünyada en çok dizi ihraç eden ülkeler arasında öndeyiz. Dünya çapında ilgi görüyor dizi sektörümüz. Türk dizilerinin global dünyada yer alması hem sektöre hem oyunculara yeni kapılar açıyor. Ortadoğu, Latin Amerika ve Avrupa’nın pek çok ülkesinde artık dizi oyuncularımız tanınır oldu. Bu bizim için çok gurur verici. Bakın Fransa’dan bile kitlemiz var. Az önceki beyefendi bayramımızı kutladı.”