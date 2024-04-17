Hande Ataizi: Bu dizideki 'taş' benim

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Muhabirlerin sorularını yanıtlayan ünlü oyuncu, “Her şey yolunda. Bayram da neşeli geçti. Bazı görüşmelerim vardı, onları halletmeye geldim” dedi.

Ataizi, “Güzelliğinizi neye borçlusunuz?” sorusuna şöyle yanıt verdi: “Çok teşekkür ederim iltifatınız için. Haftada 4 gün spor yapıyorum. Bunun yanı sıra düzenli olarak kolajen kullanıyorum. Jennifer Aniston’un bir röportajına denk gelmiştim, o röportajdan çok etkilendim. Kolajen kullanmaya karar verme hikâyem bu şekilde gerçekleşti. Demem o ki; güzel yaş almanın en önemli sırları sağlıklı beslenme, düzenli spor ve kolajen desteği.”

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Oyuncu, canlandırdığı ‘Süreyya’ karakteri hakkında da şunları söyledi: “Büyük keyif alarak canlandırdığım bir karakter. Sokakta güzel tepkiler alıyorum, bu da beni daha çok motive ediyor. İzleyiciler beni dizinin ‘taş’ı ilan etmiş, incelemelerini okudukça çok mutlu oldum.”