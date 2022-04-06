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Hamit Egemen bulundu mu?

#Hamit Egemen#Hamit Egemen Kimdir#Hamit Egemen Bulundu Mu
Hamit Egemen bulundu mu

Hamit Egemen, Çorum’da Hitit Tıp Fakültesi’nde bir yıl eğitim gördükten sonra yatay geçişle İstanbul Teknik Üniversitesi Mühendislik Bölümü’ne geçme kararı aldı. Bu süreçte psikolojik sorunlar yaşayan Hamit Egemen, aniden ortadan kayboldu. 20 yaşındaki Hamit Egemen’in bulunması için aile ATV’de yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programına başvuru yaptı. Aile, evlatlarının bulunması için yardım bekliyor.

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İstanbul Teknik Üniversitesi Makina Mühendisliği 1.sınıf öğrencisi Çorumlu Hamit Egemen’den 1 Nisan’dan bu yana haber alınamıyor. En son 1 Nisan Cuma günü İstanbul’da yurttan teyzesine gittiğini belirterek çıkış yapan Egemen’e bir daha ulaşılamıyor. Yurt kameralarından yanında çantasıyla dışarı çıktığı görülen Egemen’in psikolojik sorunlar yaşadığı ve atlattığı belirtiliyor.

Babası Hamit’in Cuma günü gece yarısına kadar internete girdiğini gördüğünü, o saate kadar online olduğunu ancak cep telefonuyla yapılan aramalara cevap vermediğini söyledi.

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