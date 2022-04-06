Hamit Egemen bulundu mu?

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İstanbul Teknik Üniversitesi Makina Mühendisliği 1.sınıf öğrencisi Çorumlu Hamit Egemen’den 1 Nisan’dan bu yana haber alınamıyor. En son 1 Nisan Cuma günü İstanbul’da yurttan teyzesine gittiğini belirterek çıkış yapan Egemen’e bir daha ulaşılamıyor. Yurt kameralarından yanında çantasıyla dışarı çıktığı görülen Egemen’in psikolojik sorunlar yaşadığı ve atlattığı belirtiliyor.



Babası Hamit’in Cuma günü gece yarısına kadar internete girdiğini gördüğünü, o saate kadar online olduğunu ancak cep telefonuyla yapılan aramalara cevap vermediğini söyledi.