Hamile olduğunu sahnede ilan etmişti: Rihanna ikinci bebeğini de gizlice doğurdu

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Müzik kariyerindeki büyük başarısının ardından iş kadınlığına da soyunan ve Fenty adını verdiği giyim matrkasıyla servetine servet katan 35 yaşındaki Rihanna ve 34 yaşındaki ASAP Rocky ilk çocuklarını Mayıs 2022'de kucaklarına almıştı.
Bebeklerinin yüzünü uzun süre saklayan çift en sonunda yayınladıkları TikTok videolarında oğullarını dünyaya göstermişti. Bebeğin adı ise neredeyse doğumundan 1 yıl sonra ortaya çıktı. Rihanna ve ASAP Rocky küçük oğullarına RZA adını verdi.
Ünlü şarkıcı Rihanna, ikinci kez bebek beklediğini ise uzun süre gizli tuttu. Ve hamileliğini geçen şubat ayında Amerikan Futbolu Ligi şampiyonluk maçı Super Bowl'un devre arası şovunda dünyaya ilan etti. Stattaki binlerce, televizyonları başındaki de milyonlarca izleyicinin karşısına büyümüş karnıyla çıkan Rihanna’nın bebek beklediği böylece sürpriz bir şekilde duyuldu.
Hatta Super Bowl şovunda başarılı bir performans gösteren ve bolca dans eden Rihanna hamile haliyle bu şovda sahne almayı kabul ettiği için eleştirilmişti. Rihanna ise yeni doğum yaptıktan hemen sonra hamile kalıp, karnı büyümüşken sahneye çıkmasını bir meydan okuma olarak nitelendirmişti.
ABD’nin ünlü magazin sitesi TMZ'nin haberine göre Grammy ödüllü Rihanna ve ünlü rapçinin ikinci bebekleri 3 Ağustos’ta doğdu. Rihanna’nın hastaneye gizlice gittiği ve doğumu sakladığı iddia edildi. Çiftin ikinci bebeklerinin de erkek olduğu ortaya çıktı.
Yeni doğan bebeğin adı henüz açıklanmadı ancak ona da tıpkı ağabeyi RZA gibi "R" harfiyle başlayan bir isim verildiği bildirildi.