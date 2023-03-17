Haluk Bilginer, Elisabeth Moss ile aynı dizide

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AMERİKAN televizyon kanalı FX, Türkiye’de ilk kez bir dizi projesi çekti. Başrolünü Altın Küre ödüllü Amerikalı oyuncu Elisabeth Moss’un üstlendiği “The Veil” (Peçe) adlı dizinin kadrosunda Haluk Bilginer de yer aldı.

“Peaky Blinders” adlı dizinin senaryosuyla Oscar ödülü kazanan Steven Knight’in hikâyesini kaleme aldığı “The Veil”in çekimleri Niğde-Aksaray ile İstanbul’da yapıldı. Yönetmenliğini Daina Reid’in üstlendiği politik dizi; biri ajan diğeri terörist olan iki kadının arasındaki gerilimi anlatıyor.



DİZİ İÇİN 2 AY TÜRKİYE’DE YAŞADI



Projenin aynı zamanda yapımcısı olan Elisabeth Moss, 2 ay boyunca Türkiye’de yaşadı. Dizinin hazırlık süreçlerini çekim yerlerinde geçirmek ve titizlikle hazırlanmak isteyen usta oyuncu, 2 ay Aksaray-İstanbul arası mekik dokudu.

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UZUN ZAMANDIR ONUNLA ÇALIŞMAK İSTİYORDUM



Steven Knight ise “Gerçekten uluslararası ve çok çağdaş olan bu hikâyeyi anlatmaktan kesinlikle heyecan duyuyorum. Sektördeki en yetenekli insanlardan bazılarını bir araya topladık. Elisabeth Moss ile uzun süredir çalışmak istiyordum. Bunun bir dönüm noktası televizyon olayı olacağını düşünüyorum” dedi. “The Veil” yakında seyirciyle buluşacak.

Deprem bölgesine yardım

Zeynep Şantıroğlu Sutherland ile Alex Sutherland’in kurucusu olduğu AZ Celtic Films tarafından Türkiye’ye getirilen dizi ekibinin Kahramanmaraş merkezli büyük afet sonrası depremzedeler için harekete geçtiği de öğrenildi. Depremzedeler için yardım toplayan dizi ekibi afet bölgelerine çadır, jeneratör ve karavan gönderdi.