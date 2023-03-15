Haluk Bilginer son durumunu açıkladı: Kardiyolojik açıdan sınıfı geçtim!

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OYUN OYNARKEN FENALAŞMIŞTI

Haluk Bilginer geçtiğimiz pazartesi akşamı “Kundakçı” adlı oyunla Kadıköy Caddebostan Kültür Merkezi’nde sahneye çıkmış, ancak fenalaşmıştı. İlk müdahaleyi seyirciler arasındaki bir doktorun yaptığı Bilginer, ambulansla hastaneye kaldırılmıştı. Yüksek tansiyon nedeniyle rahatsızlandığı belirtilen 69 yaşındaki usta oyuncu, dün akşam yine seyirciyle buluştu.

SINIFI GEÇTİM

Haluk Bilginer doktorundan izin alarak sahneye çıkarken, kapının önünde bir ambulans tedbir amacıyla hazır bekletildi. Oyun sonrası tiyatrodan ayrılırken sorularını yanıtlayan sanatçı, “Kardiyolojik açıdan sınıfı geçtik. Elimden geldiğince tiyatrolara devam edeceğim. Kalpte falan sorun yok” dedi.

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Usta oyuncu, M.Ö. 356’da pazarcı Herostratos’un dünya harikası Artemis Tapınağı’nı kundaklamasıyla gelişen hikayenin yer aldığı Kundakçı oyununda başyargıç Kleon’a hayat veriyor.