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Hakim 1. bölüme damga vuran kaza sahnesi! İşte Hakim dizisinin ilk bölümünde yaşananlar

#Hakim#Dizi#Televizyon
Hakim 1. bölüme damga vuran kaza sahnesi İşte Hakim dizisinin ilk bölümünde yaşananlar

Hakim dizisi ilk bölüm izleme ekranı internet platformundan yayınlandı. Başrollerini Erdal Beşikçioğlu, Yurdaer Okur, Ebru Özkan, Uğur Yücel gibi usta oyuncuların paylaştığı Hakim 1. bölümü ile 4 Nisan Pazartesi akşamı yayın hayatına başladı. İlk bölümü ile ilgi gören dizide saygın bir hakim olan Ömer Arif Derman'ın oğlunun suç örgütü lideri Azem Demirkıran’ın oğlunu karıştığı kaza ile ölümüne sebebiyet vermesi ekranlara geldi. Tüm bunların ardından Hakim 1. bölümü kaçıranlar ilk bölümü izlemenin yollarını aramaya başladı. İşte, Hakim 1. bölüm full HD izleme ekranı ve ilk bölümde yaşanan gelişmeler.

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Hakim 1. bölümü ile 4 Nisan tarihinde ATV ekranlarında yayın hayatına başladı. İdealist ve dürüst bir hakim olan Ömer Arif Derman'ın oğlunun suça karışmasının ardından, onu koruyabilmek için amansız bir savaşa girişmesi izleyiciye nefes kesen anlar yaşattı. Ömrü boyunca doğru ve adil kararlar vermeye gayret etmiş olan Ömer Arif'in oğlu için en zor kararı vermesi gecenin en çok konuşulan konularından oldu. Dizinin ilk bölümünü aşağıdaki ekrandan izleyebilirsiniz.

HAKİM 1. BÖLÜMÜ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

HAKİM İLK BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ömer Arif Derman; dürüst, adil ve vicdanlı olmayı ilke edinmiş, çevresi tarafından sevilip sayılan, başarılı bir hakimdir. Oğlu Ozan, annesinin ölüm yıldönümünde bir kazaya sebebiyet verir. Ozan'ın aracıyla çarptığı genç, onun tüm çabalarına rağmen olay yerinde hayatını kaybeder. Telaş ve korkuyla kaza mahallini terk eden Ozan, eve döndüğünde başından geçenleri babasına anlatır. Oğlunu kendi elleriyle adalete teslim etmek üzere emniyete giden Ömer Arif, orada kötü bir sürprizle karşılaşır. Ozan'ın ölüme sebebiyet verdiği kişi, ülkenin ünlü iş adamlarından, suç örgütü lideri Azem Demirkıran'ın oğludur.

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Acımasızlığı ile nam salmış bu adam ve eşi Zümrüt Demirkıran, oğullarının katilini bir an evvel bulmak istemekte, intikam yeminleri etmektedirler. Ömrü boyunca doğru ve adil kararlar vermeye gayret etmiş olan Ömer Arif, bir baba olarak oğlunu korumak için vicdanının sesini dindirmek zorundadır şimdi. Hakim, hayatının en zor kararını, bu kez oğlu adına verecektir! Üstelik içinden çıkılması güç, kirli bir hikayeye günbegün batacağını bilmeden…

HAKİM DİZİSİ OYUNCULARI KİMDİR?

Hakim dizisi oyuncuları arasında Erdal Beşikçioğlu, Yurdaer Okur, Ebru Özkan, Uğur Yücel, Hasibe Eren, Fatih Berk Şahin, Seda Akman, Eslem Akar, Burcu Kara, Naz Çağla Irmak, Hakan Yufkacıgil ve Gülsen Tuncer gibi isimler de rol alıyor.

Erdal Beşikçioğlu - Ömer Arif

Fatih Berk Şahin - Ozan

Yurdaer Okur - Azem

Ebru Özkan – Yasemin

Seda Akman - Zümrüt

Uğur Yücel - Cevdet

Hasibe Eren – Gülbahar

Hakim dizisi konusu nedir, oyuncuları kimdir Hakim dizisinde konu ne İşte Hakim dizisi oyuncuları ve karakterleri

Hakim dizisi konusu nedir, oyuncuları kimdir? Hakim dizisinde konu ne? İşte Hakim dizisi oyuncuları ve karakterleri

 

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