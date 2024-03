Güzel yıldız üçüncü Oscar’ına göz kırpıyor… Emma Stone büyük zaferinin ardından Yorgos Lanthimos’la yeniden bir arada!

Haberin Devamı

Emma Stone, Oscar zaferinin ardından Poor Things'in yönetmeni Yorgos Lanthimos ile bir sonraki filmde tekrar bir araya geliyor. Usta yönetmen ve gözde oyuncusunun yeni filmlerinin gösterim tarihi açıklandı.

GÖZÜNÜ HEMEN ÜÇÜNCÜ OSCAR'A DİKTİ!

Pazar gecesi ikinci kez En İyi Kadın Oyuncu Oscar'ını kazandığı törenin ardından The Favourite (2018) ve Poor Things (2023) filmlerinde birlikte çalıştığı Lanthimos’la yeni bir projede yeniden bir araya geleceği ortaya çıkan Emma Stone arı gibi çalışmaya devam ediyor.

Henüz 35 yaşında olan Emma Stone iki kez Oscar kazandı iki kez de bu önemli ödüle aday gösterildi

Haberin Devamı

Yapım şirketi Searchlight Pictures ikilinin yeni filminin 21 Haziran'da vizyona gireceğini açıkladı. Yorgos Lanthimos'un yöneteceği filmde Emma Stone, Jesse Plemons, Willem Dafoe, Margaret Qualley, Hong Chau, Joe Alwyn ve Hunter Schafer gibi yıldız isimler rol alacak.

SON YILLARIN EN BAŞARILI İKİLİSİ YENİDEN BİR ARA... ÜSTELİK ONLARI ÇOK BEKLEMEMİZE GEREK KALMAYACAK

Usta yönetmen, Altın Küre'de Deadline'a verdiği demeçte Kinds of Kindness'ın (Nezaket Çeşitleri) üç çağdaş öyküden oluştuğunu ve her öyküde bir karakteri canlandıran toplam yedi kişilik bir çekirdek oyuncu kadrosu olduğunu söylemişti.

Yorgos Lanthimos'un yeni projesinde de başrol oynayacak olan Emma Stone filmde üç farklı karakteri birden canlandıracak

Yani gösterim tarihinin açıklanmasıyla birlikte büyük bir merak uyandıran filmde Emma Stone üç farklı karakteri birden canlandıracak.

Poor Things (Zavallılar) dünya çapında 108,7 milyon dolarlık etkileyici bir hasılat elde etti ve Stone'un Bella Baxter rolündeki performansıyla En İyi Kadın Oyuncu, Makyaj ve Saç Tasarımı, Kostüm Tasarımı ve Yapım Tasarımı dahil olmak üzere tam dört Akademi Ödülü kazandı.

Haberin Devamı

Bu arada, yönetmenin bir önceki filmi The Favourite (Sarayın Gözdesi) dünya çapında 95 milyon dolar hasılat kazandı ve Olivia Colman'a En İyi Kadın Oyuncu Oscar'ını kazandırdı.



USTA YÖNETMENLE ÇALIŞMAK ONUN UĞURU OLDU

Bu filmde de Yorgos Lanthimos’la çalışan Emma Stone performansıyla bir de En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu dalında Oscar adaylığı kazanmıştı.

Stone, hafta sonu Oscar ödülünü kabul ederken, bir önceki gece bu onuru alma olasılığını düşünürken “paniklemeye” başladığını itiraf etmişti.

Stone ödül konuşmasında izleyicilere "Yorgos Lanthimos bana lütfen kendini bu işin dışında tut dedi. Ve haklıydı, çünkü bu benimle ilgili değil. Bu, parçalarının toplamından daha büyük bir şey yapmak için bir araya gelen bir ekiple ilgili” demişti. Emma Stone Yorgos Lanthimos'un son filmi Poor Things'de sergilediği çarpıcı performansla hem eleştirmenlerden hem de izleyicilerden tam puan almayı başardı

Haberin Devamı

"YORGOS BANA HAYATIMIN HEDİYESİNİ VERDİ"

Stone ayrıca Lanthimos'a 'Bella Baxter'ı canlandırarak kendisine “hayatının hediyesini” verdiği için teşekkür etti. Güzel yıldızın filmde sadece başrolü oynamakla kalmayıp büyük yapımcılardan biri olduğunu da hatırlatmış olalım.

Yani o gece film aday olduğu En İyi Film Oscar’ını kucaklamış olsaydı Emma Stone da yapımcılardan biri olduğu için geceden iki heykelle ayrılacaktı… Bu yıl oyunculuk ödüllerine damga vuran dörtlü: Emma Stone, Cillian Murphy, Da'vine Joy Randolph ve Robert Downey Jr

"EMMA EŞSİZ BİR VARLIK"

Yorgos Lanthimos bir röportajında Stone ile çalışmayı neden sevdiğini "Harika bir oyuncu olmasının yanı sıra Emma genel olarak çok eşsiz bir varlık. Ona hikâyeden bahsettiğim anda hemen heyecanlandı ve o dünya hakkında her şeyi öğrenmek ve senaryoyu okumak istedi” sözleriyle anlatmıştı.

Haberin Devamı

Usta yönetmen sözlerine “Filmde başka kimlerin çalışacağını, diğer oyuncular gibi filmi nasıl çekeceğimizi tartışmaya başladım. Filmin her yönüyle çok yakından ilgilenmeye başladı. Filmde yapımcı olarak yer almasının nedeni de buydu çünkü o kadar erken ve her yönüyle işin içindeydi ki bu rolü de üstlenmesi kaçınılmaz oldu" diye devam etti. Yorgos Lanthimos'un bir önceki filmi Sarayın Gözdesi de büyük başarılar elde etmiş, bu filmde de usta yönetmenle çalışan Emma Stone Oscar'a aday gösterilmişti

YEDİ YILLIK ARADAN SONRA ÖDÜLÜNE GÖZYAŞLARIYLA KAVUŞTU

Emma Stone’un Oscar'daki ikinci zaferi La La Land ile ilk Oscar'ını evine götürmesinden tam yedi yıl sonra geldi. Güzel yıldız daha önce de Birdman (2014) ve The Favourite (2018) filmleriyle de yardımcı kadın oyuncu kategorisinde aday gösterilmişti.

Haberin Devamı

Dünyanın en çok kazanan oyuncularından biri olmayı başaran sanatçı, kariyeri boyunca Altın Küre ve BAFTA da dahil olmak üzere sayısız ödülü evine götürdü. Emma Stone'un duygu dolu ödül konuşmasında mutluluktan gözleri doldu

YUNANİSTAN'DAN HOLLYWOOD'A TRANSFER OLDU

İlk filmlerini ülkesi Yunanistan'da çeken, kazandığı başarının ardından Hollywood’a transfer olan Yorgos Lanthimos da şu sıralar hem sanat sineması diye adlandırabileceğimiz festival filmlerinin hem de Hollywood’un büyük prodüksiyonlarının en gözde yönetmenlerinden biri haline geldi.

Lanthimos BAFTA ve Altın Küre ödüllerini kazandı, bunun yanı sıra da altı kez Oscar adaylığı elde etti. Lanthimos'un diğer filmleri arasında The Lobster (2015), My Best Friend (2001), Kinetta (2005) ve Dogtooth (2009) yer alıyor.