Güldür Güldür ne zaman başlıyor? İşte Güldür Güldür yeni sezon tarihi

Ekranların komedi klasiği Güldür Güldür Show hız kesmeden devam ediyor. Güldür Güldür Show'un yeni sezona başlama tarihi belli oldu. Güldür Güldür Show, 27 Ekim Salı akşamı saat 20.00’de Show TV’de yeni sezonun açılışını yapacak.

MURAT AKKAYONLU GÜLDÜR GÜLDÜR’DE

Yeni sezonun başlamasına sayılı günler kala, ekranların komedi klasiği Güldür Güldür Show kadroya katılan yeni isimlerle dikkat çekiyor. Bu sezon Güldür Güldür ekibine dahil olan isimlerden biri başarılı oyuncu Murat Akkoyunlu oldu.

Komedi projelerinin aranılan isimlerinden Murat Akkoyunlu’nun da ekibe katılması heyecan yarattı.

DAĞHAN KÜLEGEÇ GÜLDÜR GÜLDÜR SHOW’DA

Bu sezon Güldür Güldür ekibine dahil olan isimlerden biri sempatik oyuncu Dağhan Külegeç oldu. Güldür Güldür'ün sosyal medyasında paylaşılan gizemli fotoğrafı, hayranları tarafından hemen tanındı. Sempatik oyuncunun ekibe katılışı büyük bir heyecanla karşılandı.

GÜLDÜR GÜLDÜR SHOW OYUNCU KADROSU

Yapımcılığını BKM'in üstlendiği Güldür Güldür Show'un oyuncu kadrosunda ; Açelya Topaloğlu, Ali Sunal, Alper Kul, Aycan Koptur, Aziz Aslan, Berkay Tulumbacı, Burak Topaloğlu, Doğa Rutkay, Ecem Erkek, Emre Altuğ, Evrim Akın, Mahir İpek, Meltem Yılmazkaya, Onur Atilla, Onur Buldu, Özgün Aydın, Simge Günsan, Sinan Çalışkanoğlu, Uğur Bilgin, Ünal Yeter, Dağhan Külegeç, Murat Akkoyunlu gibi birbirinden yetenekli isimler yer alıyor.