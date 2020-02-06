Gonca'ya sürpriz evlilik teklifi! Afili Aşk 32. Bölümde neler oldu?

Afili Aşk 5 Şubat Çarşamba yayınlanan son bölümde Volkan, uzun zamandır evlilik teklifi için doğru zamanı bekler. Ve sonunda beklediği an gelir. Gonca'nın doğum gününde ona evlenme teklifi etmeyi planlar. Gonca, doğum günü için Ayşe ve Ömer'i de çağırır. Volkan, Ömer'i görünce Kerem'den dolayı ona tavırlı davranır ve dışlar. Ancak muhabbetin ilerleyen zamanlarında Ömer ve Volkan arasında beklenmedik bir yakınlık başlar. Volkan, Ömer'in oynadıkları bir oyunda hayranı olduğu kişi olduğunu öğrenir. Masa da keyifler iyice yerine geldi derken Volkan asıl meseleyi unutur. Tam mekandan ayrılacaklarken aklına gelir. Volkan cebinden çıkardığı yüzükle Gonca'ya sonunda evlenme teklifini eder. Teklifi kabul eden Gonca ise mutluluktan gözyaşlarını tutamaz. İşte o anlar...

