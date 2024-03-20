Gonca Vuslateri evlendi: Dostu düşmanı gördük çok şükür!

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Doğumdan önce nikah masasına oturan ünlü oyuncu, eşi Levent'in fotoğrafını ilk kez paylaşıp bu notu düştü:



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Memlekette büyük bir sorundu bu biliyorsunuz. Herkes için değil elbet. Onlar tüm süreci benimle yaşayan canım ciğerlerim.. Dostu, düşmanı gördüğümüz çok şükür bir kıymetli sürecin daha sonuna geldik.Başka gündemi olamayan herkes için biraz yaralara su serptiyse ne mutlu.:) en çok kadınların, sakın karıştırılmasın ‘kadınların’ linç yağmuruna tuttuğu şu merama şifa olabildiysem ne mutlu.Biz zaten evliydik. Çocuğumuz için bunu resmileştirdik. Ben zar zor yürüyerek karnım burnumda bir şekilde bu işi de halettik.Parti is over:) yani.. sessizce dağılabiliriz.

Başka gündemlerde görüşmek üzere...

Ve benim biricik Monem,

Sana aşık olduğumu anladığım anı hatırlıyorum da..

Bir gece yarısı felaket tartışmışız, yer gök inliyor.. hızlı hızlı yürüyordum kaldırımda.. kendiliğinden yavaşlayıp, yorulduğunda bedenim, olduğum yerde kalakalmıştım..

Kendimi aşka direnirken bulmuştum. Beynimin içinde öğretilenlerden koca bir balon.. ‘Aşk diye bir şey yok’ sesi.. kimseyle ömür boyu yaşamak ve yaşlanmak istememek.. hepsi.

Birbirimizin hislerine teslim oluşumuzun ve hayat hikayemizin merakla nereye akacağını izlemeye koyulduğumuz resmi olarak ilk gün, bir iki haftaya ilk yıl..

İyi ki o akşam buluşup dertleştik @deryasensoy @celalcanalgul 🙏🏼 iyi yan masaya dostlarınız geldi ve birleşti masalar.. iyi ki sohbete doyum olmadı ve başım Levent’in omuzuna düştü..

Darısı sevenlerin başına.

Diyeyim bari:)🐣💫



Gonca Vuslateri , anne olacağını şu sözlerle duyurmuştu:

"Evet, hamileyim. Bilinmesi için erken bir dönem. İşe gidip geliyorum, ortamım sakin. Kadın olduğum için doğurma özelliğim var zaten... Öncelikle şaşkınlığa son vereyim. Yani bu genelde olabiliyor. 'Anne olmak çok istemedim' açıklamamı önüme getirmeyin. Hala aynı fikirdeyim... Sadece gelene 'git' demiyorum. Bu da seçimim. Hazır demiyorken de; bu beni otomatik çocuk annesi yapar.

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"Mükemmel bir sevgilim var"

Kendini kaybetmiş, annelik ayinlerinde görünür müyüm bilmiyorum ama gayet cool akıyor hayatım. Mükemmel bir sevgilim var. Gözüne ilk baktığımda 'bu adam' dediğim. Hala da o adam. Sanırım hep o. Fakat ünlülük işinde değil. Var olmak istememek demokratik hakkı. Öyle de olacak. Biz onu göreceğiz fakat hakkında konuşmayacağız. Nasıl ama? Cillop. Çünkü herkes baba olamaz. O bir baba adayı... Ne isterse o!

"Bir kez evlendim"

Evlilik tabii çocuk haberini aldığımda düşündüğüm bir şey. Bir kez evlendim. Gelinlik, takı, tabak çanak, pasta-börek sevmiyorum zira acayip rahatsız edici bir ses.

Tüm düğünlerin ses sistemi korkunçtur. Düğün kanaatim budur. Aile hukuku her şeyin üstündedir. Olmalıdır. Çocuğun özlük hakları için. Fakat hava soğuk, ısınınca bir düğün yaparım."



BİZİM SEKTÖRDEN UZAKTA

Vuslateri, bebeğinin babasının devlet memuru olduğunu belirterek "Levent ile birlikteliğimize başladığımızda başka sektörden biriyle olmanın huzurunu yaşamıştım. Devlet memuru, benim hayatımdan ve sektörümden çok uzakta bir yerde. Benim işimin magazinsel bir tarafı var, o biraz kışkırtıcı. Erkek arkadaşımla hiçbir ortak yanımız yok."

ASYA BEBEK!

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'Selvi Boylum Al Yazmalım' filmini çok sevdiğini daha önce birçok kez dile getiren oyuncu, kızının adını Asya (yapımın başrol oyuncusu Türkan Şoray'ın canlandırdığı karakterin ismi) koyacağını da açıkladı.