Gizem Tuncer: Yanımda çulsuz birini istemem

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ÜNLÜ türkücü Mahmut Tuncer’in kendisi gibi şarkıcı olan kızı Gizem Tuncer, Gökay Kalaycıoğlu’nun sunumuyla YouTube’ta yayınlanan “Haber Bahane” programına konuk oldu. Özel hayatı hakkında konuşan genç şarkıcı hayatına girecek erkeğin ekonomik durumunun kendisine denk olması gerektiğini söyledi. Daha önce yaptığı “Parasız adam gereksiz adam” yorumu hatırlatılan Tuncer, “Ben bir adamın cebine harçlık koyarsam ona saygı duyamam. Cebine harçlık koyduğumuz her insana hükmetme hakkımız doğuyor. Ben özgür ve hür insanlardan etkilenirim. Dolayısıyla da evet benim için gereksiz adam. Babasının şirketlerini kendisinin gibi gösteren adamlar da bana iyi gelmiyor. Ben tekneleri, yatları olsun demiyorum. Bana denk biri olsun. Anlaşabileceğim, ortak zevklerimizin olduğu ve kendini sürdürebilen biri olsun. Ben yanımda çulsuz, donsuz ve cebine para ile kart koyacağım birini istemem. Zengin biri de gelip benim cebime para koyamaz. Ben bunu da kabul etmem, herkes kendine yetebilsin. Evlenildiğinde bir hayat paylaşıldığında ortak hesap olabilir” ifadelerini kullandı.



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“Hayatının aşkını yaşatabilecek bir adam karşına çıksa ve sana kalbinden başka verecek bir şey olmazsa ne olacak?” sorusu üzerine sözlerine devam eden şarkıcı, “Kalbini de vermesin. Aşk dediğin şey 2-3 seneye bitiyor. Ben istediğim yere gitmediğimde mutsuz olan bir tipim. Bile isteye böyle bir gündeme girmem. Ben bu durumu ablamda da gördüm. Bir yerden sonra patlıyor ve yürümüyor. Kendine uygun biriyle uygun şartlarda biri olmalı.”“Aşk mı para mı?” sorusuna da cevap veren Gizem Tuncer “İlk 2 sene aşk ama sonra para. Para yoksa ne yapacağız? Ben hesabımı da kimseye ödetmem. Bütün hesapları ben öderim. Cebimde param yoksa o yemeğe zaten gelmem” dedi.

OĞULCAN İLE AYNI OKULDAYDIK

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Seda Sayan’ın oğlu Oğulcan Engin’le aynı okuldan mezun olduğunu açıklayan Gizem Tuncer, “Seda Sayan benim ciciannem ve biz Oğulcan’la aynı okuldaydık. Benim için çok ikonik. Küçükken Seda Abla’ya özenirdim. Çocukken en yakın arkadaşlarımdan biri de Banu Alkan’dı. Bir parfüm vermişti bana, sürekli onu sıkıyordum” dedi.