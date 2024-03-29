Gizem Tuncer: Yanımda çulsuz birini istemem

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ÜNLÜ türkücü Mahmut Tuncer’in kendisi gibi şarkıcı olan kızı Gizem Tuncer, Gökay Kalaycıoğlu’nun sunumuyla YouTube’ta yayınlanan “Haber Bahane” programına konuk oldu. Özel hayatı hakkında konuşan genç şarkıcı hayatına girecek erkeğin ekonomik durumunun kendisine denk olması gerektiğini söyledi. Daha önce yaptığı “Parasız adam gereksiz adam” yorumu hatırlatılan Tuncer, “Ben bir adamın cebine harçlık koyarsam ona saygı duyamam. Cebine harçlık koyduğumuz her insana hükmetme hakkımız doğuyor. Ben özgür ve hür insanlardan etkilenirim. Dolayısıyla da evet benim için gereksiz adam. Babasının şirketlerini kendisinin gibi gösteren adamlar da bana iyi gelmiyor. Ben tekneleri, yatları olsun demiyorum. Bana denk biri olsun. Anlaşabileceğim, ortak zevklerimizin olduğu ve kendini sürdürebilen biri olsun. Ben yanımda çulsuz, donsuz ve cebine para ile kart koyacağım birini istemem. Zengin biri de gelip benim cebime para koyamaz. Ben bunu da kabul etmem, herkes kendine yetebilsin. Evlenildiğinde bir hayat paylaşıldığında ortak hesap olabilir” ifadelerini kullandı.
OĞULCAN İLE AYNI OKULDAYDIK
Seda Sayan’ın oğlu Oğulcan Engin’le aynı okuldan mezun olduğunu açıklayan Gizem Tuncer, “Seda Sayan benim ciciannem ve biz Oğulcan’la aynı okuldaydık. Benim için çok ikonik. Küçükken Seda Abla’ya özenirdim. Çocukken en yakın arkadaşlarımdan biri de Banu Alkan’dı. Bir parfüm vermişti bana, sürekli onu sıkıyordum” dedi.