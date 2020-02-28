Gelinim Mutfakta yeni bölüm akıbeti program takipçileri tarafından merak ediliyor Gündemdeki haberler nedeniyle Gelinim Mutfakta'nın 28 Şubat tarihli eleme bölümü ertelendi. Peki, Gelinim Mutfakta yeni bölüm ne zaman? Gelinim Mutfakta’da eleme ne zaman?

İdlib’de yaşanan hain saldırı nedeniyle pek çok program ve yarışmanın ekran macerasına ara verildi, yayın durdurma kararı alan yarışmalardan biri de Gelinim Mutfakta oldu. Eleme bölümünün ilerleyen günlerde yayınlanması bekleniyor.

GEÇEN HAFTA ELEME NEDEN OLMADI?

Geçtiğimiz hafta toplamında en düşük puanları Nurten-Özlem Argun ve Ayten-Özüm Sakarya aldı. Gelinim Mutfakta'nın 93. hafta finalinde yarışmaya veda eden gelin-kaynana belli oldu; fakat, sürpriz bir gelişme yaşandı. Puanlar doğrultusunda Nurten-Özlem Argun'un elenmesi bekleniyordu ancak Fatih Ürek'ten beklenmedik bir çıkış geldi. Ürek, en iyiler konseptinin ilk haftasında kimsenin elenmesini istemediğini söyledi, bu nedenle eleme olmadı.