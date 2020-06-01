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Haber Giriş: 01.06.2020 - 08:22,Son Güncelleme:

Furkan Palalı: Ezbersiz oyunculara çok sinirlenirim

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Furkan Palalı: Ezbersiz oyunculara çok sinirlenirim
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Furkan Palalı ve Sevinç Erbulak, Instagram canlı yayınında buluştu. Palalı, dizi setinde karşısında ezbersiz oyuncuların yer almasına çok sinirlendiğini ve bunun kırmızı çizgisi olduğunu söyledi.

Furkan Palalı, meslektaşı Sevinç Erbulak’ın Instagram’daki canlı yayınına katıldı. Palalı, karantina döneminde en çok özlediği şeyleri şöyle anlattı:

“Kalabalıklarda olan biri değilim zaten izole bir hayatım vardı. Evde kalmayı seven bir adamım. Arkadaşlarımla bir arada olmayı özledim. Sevinç, evde kalmak sana yaradı. Evde çok güzel demlendin. İyi bir ev kadını oldun, mutfakta harikalar yaratıyorsun.”

Oyuncu, tiyatro yapmak istediğini de söyledi ve ekledi:

“Dizilerde karşımdaki oyuncunun ezbersiz olması benim kırmızı çizgim. Hatta çok sinirlenirim. Sevdiğim bir insan bile olsa o durumu sevmiyorum. Ben buna çok dikkat ediyorum, herkesin de özenli olmasını istiyorum.” Palalı, rolü için her şeyi yapabileceğini gerekirse saçını 3 numara da kestirebileceğini belirtti.

Sevinç Erbulak ise konservatuarda inek bir öğrenci olduğunu anlattı: “Okulda hep ön sırada otururdum.” Oyuncu, Ahmet Saraçoğlu’yla yeni bir oyuna hazırlandığını da açıkladı.

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