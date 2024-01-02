Filtrenin ayarı kaçtı

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Ekrandaki kişileri daha genç ve ciltlerini pürüzsüz göstermek için uygulanan filtrenin dozu aşırıya kaçınca program konukları Hülya Avşar, Aleyna Tilki, Serdar Ortaç, Cenk Eren ve Bülent Serttaş sosyal medyanın diline düştü.

Program için “Hülya Avşar filtre diye tutturduğu için herkes un kurabiyesine dönmüş”, “Gözüm bozuldu”, “Aleyna 15 yaşına dönmüş” şeklinde yorumlar yapıldı.

Armağan Çağlayan da konuyla ilgili şöyle konuştu: “25 yıl televizyon işi yaptım, ben böyle filtre görmedim. Bu filtre kazası bana başka bir kazayı anımsattı. Bülent Ersoy’a program çekiyorduk. Türk televizyonlarında ilk kez inceltme kullandık. Tabii Bülent Hanım’ı inceltince gelenler de inceliyordu mecburen. Bir bölüm Yıldız Tilbe konuk oldu. Bayağı zayıftı. İnceltmeyi de basınca, Yıldız Hanım oldu bir baston!”

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Efekt abartılırsa plastik bebek gibi gösterir

Seda Sayan, Bülent Ersoy, Safiye Soyman ve Hülya Avşar’ın yıllardır programlarında filtre uygulatmayı tercih ettiği biliniyor. Konuyla ilgili danıştığımız TV programı yönetmenleri şu yorumu yaptı:

“Yüzdeki kırışıklıkları düzelten bir efekt var. Bu efekt abartılırsa, kişileri plastik bebek gibi gösteriyor. Dizilerde sıkça kullanılan bu efekt, plan plan uygulandığında güzel sonuç veriyor. ‘İbo Show’ yılbaşına birkaç gün kala çekildiğinden, plan plan efekt uygulamak için yeterince süreleri olmamış. Herkese aynı efekt uygulanmış.”