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Filmi Oscar'a aday gösterilmişti... Ünlü yapımcının karısı hayatını kaybetti

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#Bradley Thomas#İsabelle Thomas#Killer Of The Flower Moon
Filmi Oscara aday gösterilmişti... Ünlü yapımcının karısı hayatını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Şubat 02, 2024 00:10

Oscar adayı Killers of The Flower Moon adlı filmin yapımcılarından biri olan Bradley Thomas'ın 39 yaşındaki karısı Isabelle hayata veda etti. İki çocuk annesi Isabelle Thomas'ın kendi canına kıydığı belirtildi.

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Los Angeles'daki Hotel Angeleno'da meydana gelen korkunç olayda Isabelle Thomas'ın hayatına son verdiği açıklandı.

Polisin yaptığı açıklamaya göre genç kadının ölüm nedeni olarak çok sayıda bedensel travma gösterildi.

Olay, tanıkların otelin havuz alanında cansız bir kadın bedeni bulmasıyla ortaya çıktı.

TMZ adlı internet sitesinin, Los Angeles polis yetkililerine dayandırarak verdiği habere göre Isabelle Thomas, otelin üst katlarındaki bir odanın balkonundan kendini aşağıya bıraktı.

Filmi Oscara aday gösterilmişti... Ünlü yapımcının karısı hayatını kaybetti

Sitenin ileri sürdüğüne göre genç kadın geride bir intihar notu bırakmadı. Fakat bu bilgi polis tarafından doğrulanmadı

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Bradley ve Isabelle Thomas, 2018 yılından bu yana evliydi. Çiftin iki tane çocuğu bulunuyor.

Bradley Thomas'ın yapımcılarından biri olduğu Killers of The Flower Moon adlı film bu yıl en iyi film dalında Oscar adayları arasında yer alıyor.

Bradley Thomas aynı zamanda There's Something About Mary, Triangle of Sadness ve Dumb and Dumber gibi filmlerin yapımcısı olarak da tanınıyor.

 

 

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#Bradley Thomas#İsabelle Thomas#Killer Of The Flower Moon

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