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Filiz Akın'dan güzel haber: Tedavim artık evde devam edecek!

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#Filiz Akın#Yeşilçam#Filiz Akın Sağlık Durumu
Oluşturulma Tarihi: Mart 25, 2024 14:57

Uzun zamandır sağlık sorunlarıyla mücadele eden usta sanatçı Filiz Akın, son durumu hakkında açıklama yaptı. Tedavisi için aldığı ilaçlar nedeniyle gününün 8 saatini hastanede geçtiğini söyleyen Akın, "Şu anda ilacı ve tedaviyi evde alabileceğim" dedi.

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Yeşilçam'ın efsane isimlerinden Filiz Akın, hem kulağının üst kısmındaki kanserli doku hem de ses tellerindeki sorunlar için ameliyat olmuştu.

Tedaviden olumlu sonuç alabilmek için düzenli olarak hastaneye giden  Akın, son sağlık durumu hakkında konuştu.

Akın, paylaştığı videonun altına şu notu düştü:

"10 GÜNÜM DAHA VAR SANIRIM"

"Bence iyi haber! Konsültasyonlar neticesi hastanede iyileşmem için günlerce almam gereken serumla verilen ilaç yüzünden 8 saatim hastanede geçiyordu. Şu anda ise ilacı ve tedaviyi evde alabileceğim. Boğazda oluşan bakteriyel bir oluşumun yok edilmesi için bir on günüm daha var sanırım. Hepimize olabildiğince iyi bir hafta diliyorum."

 

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#Filiz Akın#Yeşilçam#Filiz Akın Sağlık Durumu

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