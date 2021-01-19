Ferdana Kurt kimdir, katili bulundu mu? İple boğarak öldürülmüştü

Bayrampaşa'da bir otelde çocuğuyla birlikte kalan Ferdane Kurt(43) adlı kadın otelde kalan bir kişi tarafından çocuğunun gözü önünde iple boğularak öldürüldü. Küçük çocuğun ağlama sesi üzerine odaya giren otel görevlileri durumu polise ekiplerine haber verdi. Polis olay sonrası kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.



Olay Bayrampaşa Muratpaşa Mahallesi'nde saat 04.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 3 katlı bir otelde bir süredir 3 yaşındaki çocuğu ile kalan Ferdane Kurt, aynı otelde kalan başka biri tarafından henüz bilinmeyen bir sebeple çocuğunun gözü önünde iple boğularak öldürüldü. Küçük çocuğun ağlama sesi üzerine odaya giren otel görevlileri hareketsiz yatan kadını görünce durumu polis ve ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Kurt'un hayatını kaybettiğini belirledi.

Cinayet şüphelisi olarak aranan 38 yaşındaki Cemil Yar'ın da 3 aydır aynı otelde yaşadığı ve günü birlik işlerde çalıştığı öğrenildi. Olay günü ihbar üzerine otele giden polis ekipleri, otel görevlileri ile 217 numaralı odaya girdiklerinde Ferdane Kurt'un yatakta sırt üstü hareketsiz şekilde yattığını, boynunda halka şeklinde iz olduğunu gördü. Olay yerine gelen 112 ekipleri yaptıkları kontrollerde kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Otel görevlisi, polis ekiplerine kadının çocuğu ile 108 No'lu odada kaldıklarını, ağlayan çocuk sesi üzerine odaya baktıklarını ancak kadını odada göremediklerini anlattı. Odaları kontrol eden görevliler, şüpheli Cemil V.'nin de aynı dakikalarda oteli terk etmesi üzerine durumdan şüphelenip 217 numaralı odayı kontrol ettiklerini ve kadını orada gördüklerini, daha sonra da polise haber verdiklerini söylediler. Cemil V. tarafından boğularak öldürülen Ferdane Kurt'un cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerinin ardından Kartal Soğanlık Mezarlıklar Müdürlüğü gasilhanesine götürüldü. Ferdane Kurt'un memleketi Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde defnedileceği öğrenildi. Polis ekiplerinin cinayetle ilgili soruşturması sürüyor.

3 YAŞINDAKİ ÇOCUK KORUMA ALTINA ALINDI

Polis ekipleri de kadının öldürüldüğü odada ve otelde detaylı inceleme yaptı. Otel görevlilerinden de bilgi alan polis ekipleri olay sonrası kaçan katil zanlısını yakalamak için çalışma başlattı. Kurt'un cenazesi ise Yenibosna Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken 3 yaşındaki çocuğu ise Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerince koruma altına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.