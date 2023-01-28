Fatma Girik mezarı başında anıldı

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Torba Mezarlığı’nda düzenlenen anma törenine Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Torba Mahalle Muhtarı Suat Kaya, Torba Geliştirme Derneği Başkanı Tamer Yöntem, Fatma Girikin kardeşi Günay Girik ve sevenleri katıldı.

Avrupa Birliği İklim Değişikliği Uyum Misyonu Koordinasyon toplantıları için Brükselde bulunduğu için 24 Ocak’ta Bodrumda olamadığını belirten Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, duygusal anların yaşandığı törende yaptığı konuşmada, "Fatma Girik’i anmak, kabrine çiçek bırakmak, ruhuna bir Fatiha okumak için buraya geldik. Fatma Hanım, Türkiye’nin çağdaşlaşması yolunda, o aydınlık insanlardan biriydi. Ömrünün sonuna kadar Atatürk sevgisi ile Cumhuriyet ve vatan sevgisi ile yaşadı, var oldu. Hep savunduğu değerler bunlardı ve bizler de onun yolunda, ondan aldığımız feyzle çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Vatanımıza, milletimize, ülkemize sahip çıkacağız. Kendisine rahmet, ailesine başsağlığı diliyorum, mekanı cennet olsun" dedi.

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Konuşmaların ardından söz alan Fatma Girikin kardeşi Günay Girik ise gerekli veraset işlemleri tamamlandıktan sonra ablasının evini müzeye dönüştürmek istediğini söyledi.Başkan Aras da konu ile ilgili gerekli çalışmaların yapılması için ilgili birimlere talimat vereceğini söyleyerek memnuniyetini dile getirdi.