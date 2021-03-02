Fatma Çeri'ye ne oldu, bulundu mu? Fatma Çeri olayının detayları

Kütahya'nın Simav ilçesine bağlı Demirci beldesinde yaşayan 3 çocuk annesi Fatma Çeri, 1 Aralık günü, saat 11.00 sıralarında evden çıkarak, kestane toplamaya gitti. Ancak akşam eve dönmedi. Cep tefonunu evde bırakan kadını eşi Beyti Çeri (71), aramaya çıktı. Ancak bulamadı. Bunun üzerine Beyti Çeri, jandarmaya kayıp başvurusunda bulundu. Ertesi sabah saat 10.00 sıralarında jandarma, AFAD, AKUT, İHH ve ANDA arama kurtarma ekipleri ile belde halkından oluşan 280 kişi, kadını aramaya başladı. Demirci beldesinin yanı sıra, Beyceköy ve Çavdır'ın dağlık alanlarında devam eden çalışmalarda, uzman iz takip köpekleri ve drone da kullanıldı. Bir haftadır aralıksız süren çalışmalarda, Fatma Çeri'nin izine rastlamadı.

Eşi Fatma Çeri'yi bulmak için arama kurtarma çalışmalarına katılan Beyti Çeri şu açıklamayı yapmıştı: "O sabah, 'Fatma, çok kötü rüyalar gördüm' dedim. Kayınvalidem 50 gün önce hayatını kaybetmişti. Fatma, 'Ben de annemle babamı gördüm' dedi. Ben de 'Gitme bahçeye' dedim. 'Elmalarımızı toplayalım, dökülenleri de hayvanlarımıza yedirelim, doysunlar' dedim. Ama yine de evden çıktı, bir daha da kendisinden haber alamadık. Normalde akşam saatlerinde dönüyordu. İşim bittikten sonra telefonla aradım. Telefonu evde çaldı. Ardından gidip, aradım ama bulamadım" diye konuştu.