Fatih Berk Şahin kimdir, kaç yaşında? Hakim dizisindeki Ozan hakkında bilgiler

Haberin Devamı

Hakim dizisi oyuncuları arasında yer alan Ozan karakteri Fatih Berk Şahin karakterine hayat veriyor. Fatih Berk Şahin en son Show TV’de yayınlanan Yalancı dizisinde Salih Bademci’nin hayat verdiği Mehmet Emir karakterinin oğlunu canlandırmıştır.

FATİH BERK ŞAHİN KİMDİR?

2004 yılında dünyaya gelen Fatih Berk Şahin İstanbul doğumludur. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Lisesi'nde eğitim alan Şahin, 2020 yılında Geçen Yaz isimli sinema filmi ile oyunculuğa adım atmıştır. Show TV’de yayınlanan Yalancı dizisinde Salih Bademci’nin hayat verdiği Mehmet Emir karakterinin oğlunu canlandırmıştır.

HAKİM DİZİSİNDEKİ OZAN KİMDİR?

Ömer Arif Derman'ın oğlu… Ozan; akıllı, yetenekli ve sağduyulu bir gençtir. Özellikle annesini kaybettikten sonra içine kapanmış ve kendini fotoğraf çekmeye adamıştır. Tıpkı annesi gibi… Hayatında, babası dışında bir de sevgilisi Ceren vardır. Yaşamaya devam etmeye çalışır. Annesinin ölüm yıl dönümde yaptığı kaza miladı olacaktır. Susturamadığı vicdanını bastırmak için çabalayacak, öldürdüğü gencin ablasıyla umutsuz bir aşka düşecektir. En büyük dayanağı olan babasının bambaşka bir adama dönüştüğünü gören Ozan, bu yükle sınanacak ve dönüşmeye başlayacaktır...