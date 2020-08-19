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Televizyon
Haber Giriş: 19.08.2020 - 08:36,Son Güncelleme:

Farah Zeynep Abdullah doğum gününde bağış topladı

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Farah Zeynep Abdullah doğum gününde bağış topladı
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BİR Dilek Tut Derneği (Make-A-Wish® Türkiye), pandemi sürecinde kutlanamayan doğum günlerini, hayati tehlikesi olan hastalıklarla mücadele eden çocuklar için bir bağış aracına çevirdi.

Proje kapsamında Instagram’da “Wish Talks” canlı yayınları başlatıldı. Moderatörlüğünü Duygu Atakan’ın yaptığı yayınlara doğum günü olan ünlü isimler katılıp hasta çocuklar yararına bağış topluyor. “Wish Talks”un dünkü konuğu, Farah Zeynep Abdullah oldu. Ünlü oyuncu, doğum günü vesilesiyle hem 12 yaşındaki Wilms tümörü hastası Gülten hem de onun gibi hastalıklarla mücadele eden çocuklar için bağış topladı.

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