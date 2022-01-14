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Evrim Keklik kimdir, kaç yaşında? Evrim hangi sezonda yarışmıştı...

#Survivor#Survivor All Star#Evrim Keklik
Evrim Keklik kimdir, kaç yaşında Evrim hangi sezonda yarışmıştı...

Survivor 2020 sezonunun öne çıkan isimlerinden biri olan Evrim Keklik, All Star 2022 mücadelesinde de boy gösterecek isimlerin arasında geliyor. Survivor yarışmasıyla adını geniş bir kitleye duyuran Evrim Keklik, sezonun iddialı isimleri arasında yer alıyor. Peki Evrim Keklik kimdir, kaç yaşında? İşte yarışmacı hakkında bilgiler

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1991 yılında İstanbul’da dünyaya geldi. İlkokul ve ortaokul yıllarından beri voleybola ilgili olan Evrim Keklik, 10 yıl boyunca Fenerbahçe Kulübünün Voleybol takımında yer aldı. 1 yıl kadar da Galatasaray’da oynayan Keklik, yaşadığı sakatlık nedeni ile voleybola ara vermek zorunda kaldı. 

Spor kariyerine yüzme antrenörü olarak devam etmektedir. Sporcu kimliğine güvenen Evrim Keklik, 2020 Survivor Gönüllüler takımında mücadele etti. Yarışma ardından "Hayatın İçinden"  sunuculuğunu üstlendi. Şu an bir takımda yüzme antrenörlüğü yapan Evrim Keklik aynı zamanda sualtı hokeyiyle ilgilenmektedir.

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#Survivor#Survivor All Star#Evrim Keklik

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