Evlilik yolunda ilk adım atıldı... Nişanlandılar!

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'Güldür Güldür'ün sevilen oyuncusu Meltem Yılmazkaya bir süredir birlikte olduğu müzisyen Kadir Doğan ile evlilik yolunda ilk adımı attı.

Çift, aile arasında düzenlenen törenle nişanlandı.

Meltem Yılmazkaya geceden fotoğrafları "Bir şeyler oldu, güzel oldu, daha güzel olsundu." notu ile sosyal medya hesabında paylaştı.

ÜNLÜ İSİMLERDEN EVLİLİK TEKLİFLERİ

Kimi tek taş yüzüğü kese kağıdının içine koydu, kimi yollarına gül döktü, kimi de buzulun üstünde kalbinden geçenleri söyledi. Bu evliliklerin bazıları çoktan bitti ama bu teklifler hafızalardan hiç silinmedi.

Sema Şimşek - Burak Hakkı

Sema Şimşek ile Burak Hakkı`nın ilk karşılaşmaları meslek gereği katıldıkları bir açılışta gerçekleşti. Sonra bir yıl boyunca hiç görüşmediler. Ta ki Best Model yarışmasına kadar. 10 günlük kamp süresince sabah, akşam olmak üzere defalarca selamlaştı çift. Ama hiç konuşmadılar.

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İkisi de Best Model`de birinci seçildi., Ama bu bile yakınlaşmalarını sağlamadı. Yarışma sonrasında defileden defileye karşılaşan Hakkı ve Şimşek arasında zamanla arkadaşlık başladı. 1998 yılında bir defile için gittikleri Moskova`da aralarında sıcaklık oluştu.

Evlilik teklifinin nasıl geldiğini ise bir röportajda Sema Şimşek şöyle anlatmıştı: "Bir gün arabada sinemaya gidiyoruz. Ani bir fren yaptı, bana dönüp `Ben seninle evlenmek istiyorum` dedi. Mutlu çiftin Rüzgar adındaki bebekleri yuvalarını şenlendirdi.



Ancak bu örnek çift de evliliklerini sona erdirdi.

Emre Altuğ - Çağla Şıkel

Şarkıcı Emre Altuğ'un manken Çağla Şıkel'e yaptığı evlilik teklifi benzerine ancak filmlerde rastlanacak türden.

Ünlü şarkıcı Altuğ, Şıkel’e babasının mezarını ziyarete gittiklerinde evlenme teklif etmiş.

Babasının doğum günü olan 23 Nisan’da mezar başında evlilik teklifi alan ünlü manken gözyaşlarını tutamayıp, teklife fazla düşünmeden “evet” demiş.

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Ünlü isim yıllar sonra açıkladı... 7 kez evlenme teklifi etti!

Magazin dünyasının örnek çiftlerinden Fettah Can ve Cansu Kurtçu'nun evlilikleri sanıldığı gibi kolay olmamış...

Cansu Kurtçu, Fettah Can’dan 7 kez evlenme teklifi aldığını açıkladı: “Fettah sağ olsun bana 7 kere evlenme teklif etti. Yedincide artık evlenelim dedim.”

Demet Akalın - Okan Kurt

Demet Akalın, genç kızlara erkekleri evliliğe ikna etmenin tüyolarını verdi. Hayat arkadaşı Okan Kurt’u 6 ayda nikâh masasına oturttuğunu söyledi:

“Okan’ı da alıp karşıma ‘Sen benimle evlenmeyi düşünüyor musun?’ diye sordum. Eveledi, geveledi. O gün ayrıldık. Ertesi gün bana evlenme teklifi etti.”

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Şebnem Kısaparmak - Fatih Kısaparmak

Şebnem Kısaparmak, eşi Fatih Kısaparmak ile konuk olduğu 'Zahide ile Yetiş Hayata' programında eşinin kendisine nasıl evlilik teklifi ettiği anlattı.

Şebnem Kısaparmak, " Daha tanışalı iki gün olmuştu. Fatih aracını boğaza karşı bir yerde park edip bana " Ben bugüne kadar kimseye seni seviyorum demedim. Benimle evlenir misin" dedi.



Ne yapacağımı şaşırdım. Bugün bile verdiğim cevaptan dolayı utanıyorum. Ben evlilik teklifine sadece “ Ne yapalım yani ”diye cevap verdim. Fatih çok bozuldu , kendisinden özür diliyorum bir kez daha" dedi.





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Futbolcu Emre Belözoğlu, 'kuzum' diye hitap ettiği eşine son derece sürprizli ve romantik bir teklifte bulunmuş. Bakın o günü Tuğba Belözoğlu nasıl anlatıyor:

"Emre'nin İngiltere'de oynadığı yıllardı. Beni arayıp sakatlığından dolayı Almanya'ya gideceğini söyledi. Bu arada ben Türkiye'deyim. Emre uçak yolculuğu yaptıktan sonra inandırıcı olma açısından olsa gerek birileriyle Almanca konuşuyordu. Tam da bu sırada zil çaldı.



Kapıyı açtığımda karşımdaki Emre'nin kuzeni Volkan'dı. Volkan Emre'nin yurtdışından kendisine hediye yolladığı ve bunu bana teslim etmesi için geldiğini söyledi. Sonra Emre'nin kuzeni çıktı ve bu sefer cep telefonum çaldı. Volkan bu sefer de birkaç hediyeyi arabada unuttuğunu ve onları almam için aşağı inmemi istedi.

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Ben de yavaş yavaş apartmanın merdivenlerinden aşağı inerken dairenin kapısının önünden başlayarak apartmanın çıkış kapısına kadar güller döküldüğünü gördüm. Aklıma bir anda Emre geldi ama bunu ihtimal vermiyorum. Neyse apartmanın kapısını açtığımda karşımda boynunda bir yüzük olan "kuzu" ile Emre'yi gördüm."

Sedef Avcı - Kıvanç Kasabalı

TV'nin güzel yıldızlarından Sedef Avcı ise eşi Kıvanç Kasabalı'dan evlenme teklifi almamış.



Uzun süreli bir ilişkileri olduğu için her şey kendiliğinden gelişmiş.

Kasabalı ve Avcı bir yandan kariyerlerindeki başarılı çıkışı sürdürüyorlar. Bir yandan da mutlu evliliklerini. Çiftin bir de Can adında oğulları var.

Mehmet Aslantuğ ve Arzum Onan da konuk olarak katıldıkları Beyaz Show'da evlilik teklifi öykülerini anlatmıştı. İzleyenleri şaşırtan teklifi Onan ve Aslantuğ o günü şöyle anlatmışlardı.

Arzum Onan, “Mehmet’in bana evlenme teklif etiğini anlamadım ben. Bitmişti, yüzüme baktı” diyerek aralarında yaşanan anlaşmazlığın altını çizdi ve şöyle devam etti: “Piknik yapmıştık, sepet hazırlamıştım. Dönüş yolunda, arabada, Mehmet başladı anlatmaya. Artık neredeyse vardık, anlayabildiğim cümleler değildi.” Mehmet Aslantuğ ise o an “Ben durdum, kıza derdimi anlatamadım herhalde dedim” diye düşündüğünü söyledi.

Arzum Onan ise anlamamasının nedenini şöyle belirtti: “Soru gibi değildi sorun orada”. Mehmet Aslantuğ ise “Benimle evlenir misin ne kadar katır kutur bir cümledir” diyerek yaptığı evlilik teklifinin aslında ne kadar da kibarca olduğunu vurguladı.

Yılmaz Erdoğan - Belçim Bilgin

Yılmaz Erdoğan ile arkadaşken de ona aşık olduğunu söyleyen Belçim Bilgin evlilik teklifini şöyle anlatıyor:

“Oyunculuk üzerine sohbet ederken birden ‘Ben seninle evleneceğim’ deyip güldü. O zaman da hayrandım ona ama ‘Bu ünlüler ne acayip ‘ diye düşünmüştüm. Aradan zaman geçip evlenme teklif ettiğinde ise ‘Ben sana dememiş miydim?’ dedi.

Unutmamış yani o anı. Çeşme de bir tatilde ‘Benimle, elimizin uzandığı her yere iyilik ve güzellik götürmeye var mısın? Benimle evlenir misin?’ diye sordu. Ve coşkulu bir ‘Evet’ yanıtı aldı.



2006 yılında evlenen çift 2018 yılında anlaşmalı olarak tek celsede boşandı.

Okan Buruk - Nihan Buruk

Evlendikten sonra mankenliği bırakan eski model Nihan Akkuş, eşi futbolcu Okan Buruk’tan deniz üstünde evlenme teklifi almış.

Buruk, ‘Nihan’ adını verdiği teknesiyle çıktığı tatilde, evlilik teklifini denizin üzerinde yapmış.

Hem tekne sürprizi hem de evlilik teklifi Akkuş’u çok mutlu etmiş.