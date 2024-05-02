Estetiğim yok ve yakışıklıyım, kıskançlık yapıp gölge düşürmeyin!

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“Sertab Erener ile Rafet El Roman’ın estetik operasyon sonrası birbirine benzemesi bir tek benim mi ilgimi çekiyor? Bu iki ismin aynı estetik cerrahın operasyonuna maruz kalıp kalmadığını bir tek ben mi merak ediyorum?” Rafet El Roman’dan Ahmet Hakan’a cevap gecikmedi.

Kıskançlık yapıp gölge düşürmeyin

Şarkıcı, “Yüzümde estetik yok” dedi ve ekledi: “Arkadaşlar ve sevgili Ahmet Hakan, 5 ay önce botoks yaptırdım, pişmanlığımı da dile getirdim. Ayrıca bu fotoğraf talihsizce çekilmiş ve üzerinde oynanmıştır. Başka fotoğraf da yok basının elinde. Sürekli bunu paylaşıp estetik yaptıran ünlülerle aynı karede haber olmak önce komikti fakat artık sinir bozucu olmaya başladı. Görüntümün bu fotoğrafla hiçbir alakası yok. Gerçekte her zaman bildiğiniz gibi karizmatik ve yakışıklı biriyim, kıskançlık yapıp gölge düşürmeye çalışmayın.”