Esra Erol'da yeni sezon tarihi belli oldu - Esra Erol ne zaman başlıyor?
Esra Erol'da yeni sezon tarihi belli oldu. Ekran macerasına yaz sezonunda ara veren Esra Erol'da programı kısa bir süre sonra yeni sezonuyla kaldığı yerden devam edecek. Peki, Esra Erol ne zaman başlıyor?
En son 26 Haziran'da izleyicilerle buluşan Esra Erol'da dan haber var. Esra Erol'da yeni sezon tanıtımı izleyicilerle buluştu. Yeni sezonda yeni bölümleri ve konukları ile izleyici karşısına çıkmaya hazırlanan Esra Erol ve ekibi 31 Ağustos Pazartesi itibariyle ekranlarda olacak.
ESRA EROL'DA HAKKINDA
12 Mayıs 1982 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Annesi Necla Sinoplu, babası Seyfi göçmendir. Polis olan babanın 5 kız çocuğundan ortancasıdır. Kardeşleri Pervin, Filiz, Eda ve Bihter'dir. Kız lisesi çini seramik mezunudur. Açık öğretim fakültesinden mezun oldu. Altın Kelebek En İyi Kadın Sunucu ödülünü almıştır. Ali Özbir ile evlidir. 2 çocuk annesidir.
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