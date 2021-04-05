Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm fragmanı yayınlandı.. İşte 188.bölümde yaşanacaklar
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) yeni bölüm fragmanı izleyicileri ile buluştu. Dizinin yayınlanan son bölümünde final sahnesi izleyenleri merakta bırakmıştı. 188. bölüm fragmanı ekranlara geldi.. Dizinin yeni bölüm fragmanında 'Kimsesiz Doğan', Hamdi'yi yakalıyor.. İşte yeni bölüm de yaşanacakların özeti
Altıncı sezonuyla ekranlarda yer alan dizinin son bölümüne Ceylan Çakırbeyli'nin ölümünden sorumlu Tuncay'ın, Hızır tarafından pusuya düşürülmesi damga vurdu. Sevdiği kadının öldürülmesi sonrası intikam yemini eden Hızır olayın perde arkasını araştırmaya başladı. Demir'i konuşturup Tuncay'ın yerini öğrenen Hızır bölüm sonunda peşinde olduğu avını yakaladı.
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 188. BÖLÜM FRAGMANI
''Seni Doğan'ın elinden ben bile kurtaramam!'' 🌪️#EşkıyaDünyayaHükümdarOlmaz yeni bölümüyle Salı 20.00'de @atvcomtr'de! pic.twitter.com/tAlSyO3VAE— Eşkiyatv (@eskiyatv) April 4, 2021