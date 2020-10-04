Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ne zaman başlıyor? EDHO yeni sezon fragmanı yayınlandı!

ATV ekranlarında yayınlanan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, 166. bölümü ile ekran macerasına kaldığı yerden devam edecek. Geçtiğimiz sezon koronavirüs nedeniyle erken sezon finali yapan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yeni sezon fragmanı yayınlandı. İşte, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 166. yeni bölüm fragmanından ilk görüntüler ve yeni sezona ilişkin bilgi...

YENİ SEZON FRAGMANI YAYINLANDI

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin yeni sezon tanıtım fragmanı yayınlandı. İşte, EDHO 166. yeni bölüm fragmanından ilk görüntüler;

YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLIYOR?

EDHO'nun yayınlanan yeni bölüm fragmanında, dizinin 166. bölümünün 6 Ekim Salı akşamı ekranlara geleceği yazıyor.

SON BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU?

Hızır, dostlarının ihanetiyle masadan gönderilirken, Feyyaz, en başından beri ince ince işlediği hain planlarının neticesine ulaşmıştır. Sırada, masanın hakimiyetini tamamen ele almak için önce Hızır ve Alparslan'ı öldürmek ardından da tüm masa üyelerini bitirmek vardır.

Yapılan plan doğrultusunda Kasaplar, Çakırbeyliler için düzenlenen suikastın başarılı geçtiği haberini verecek, bu haberi bekleyen Feyyaz ise kalıcı bir barış yapmak bahanesiyle bir araya topladığı masa üyelerinin işini bitirecektir. Nitekim işler bu kez planladığı gibi gitmez.

Dostu tarafından ihanete uğradığını düşünen İlyas'ın Behzat'a karşı tavrı sert ve nettir. Artık hiçbir dostu kalmadığını düşünüp üzülürken; Ömür'ün de yaşanacakları önceden bildiğini öğrendiğinde, kimseye güvenmemesi gerektiğini bir kere daha anlayacaktır.

Nihayetinde Façalı ve Çakırbeyli aileleri arasında bir taraf seçmek zorunda kalacak tek kişi yalnızca Ömür olmayacaktır.

Tipi ve Haşmet'in, kardeşim dediği Hızır'a ihanet etmelerine razı gelemeyecek olan Emine de restini çekip evinden ayrılır.

Hem kardeşinin hem de eşinin sırtını döndüğü Haşmet'in Behzat'ı da kaybetmesi an meselesidir. Bu ayrılıklara en çok üzülecek olan kişi ise tek amacı sevdiklerini bir arada tutmak olan Hızır olacaktır.