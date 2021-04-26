Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz fragmanı yayınlandı mı? İşte dizinin 192. bölümünde yaşanacak olaylar..
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin bu hafta yayınlanacak yeni bölümü ekranlara geldi. Dizinin 192. yeni bölüm fragmanında gündem Tipi.. Düşmanların hedefinde olan Tipi'yi korumak için Çakırbeyliler harekete geçiyor. Peki Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm fragmanında başka neler yaşanıyor? İşte detaylar
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin yeni bölüm fragmanı ekranlara geldi. Dizinin yeni bölümünde 'savaş başlıyor' etiketi ile 192. bölüm fragmanı ekranlara geldi. İşte yeni bölümde yaşananlar..
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 192. BÖLÜM FRAGMANI;
"Savaş başladı artık; geçmiş olsun!" 🌪️#EşkıyaDünyayaHükümdarOlmaz yeni bölümüyle Salı 20.15'de @atvcomtr'de! pic.twitter.com/woJVtUEnGs— Eşkiyatv (@eskiyatv) April 26, 2021
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ SON BÖLÜMDE;
Amcası Hızır Çakırbeyli'yi korumak için iyileştiğini saklayan Alpaslan Çakırbeyli, İlhan'ı ortadan kaldırır. Bu olaydan sonra tüm şüpheleri üzerine çeken Alpaslan Çakırbeyli, amcasının tüm sıkıştırmalarına rağmen açık vermez.Hızır Çakırbeyli, Yavuz Sincanlı'nın verdiği listenin peşinden iz sürmeye devam eder. Tek tek tüm isimlerin üzerine gitmeye kararlı olan Hızır Çakırbeyli'nin yanında ailesi ve dostları yer alır. Listede en dikkat çeken isimlerden olan Rıdvan'la mekanında yüz yüze gelen Hızır Çakırbeyli çıkış planı için de Kimsesiz Doğan'dan yardım ister. Hızır Çakırbeyli ve dostlarının koruyuculuğunu ise kanuni Asım üstlenir.Abisinin verdiği savaşta en ön safta yer alan İlyas Çakırbeyli'yi ise eşi Ömür Çakırbeyli sıkıştırır. İlyas'ın hayatından endişe eden Ömür Çakırbeyli'nin aldığı tavır yüzünden Pınar'a gün doğar.