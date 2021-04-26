Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz fragmanı yayınlandı mı? İşte dizinin 192. bölümünde yaşanacak olaylar..

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin yeni bölüm fragmanı ekranlara geldi. Dizinin yeni bölümünde 'savaş başlıyor' etiketi ile 192. bölüm fragmanı ekranlara geldi. İşte yeni bölümde yaşananlar..

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 192. BÖLÜM FRAGMANI;

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ SON BÖLÜMDE;

Amcası Hızır Çakırbeyli'yi korumak için iyileştiğini saklayan Alpaslan Çakırbeyli, İlhan'ı ortadan kaldırır. Bu olaydan sonra tüm şüpheleri üzerine çeken Alpaslan Çakırbeyli, amcasının tüm sıkıştırmalarına rağmen açık vermez.Hızır Çakırbeyli, Yavuz Sincanlı'nın verdiği listenin peşinden iz sürmeye devam eder. Tek tek tüm isimlerin üzerine gitmeye kararlı olan Hızır Çakırbeyli'nin yanında ailesi ve dostları yer alır. Listede en dikkat çeken isimlerden olan Rıdvan'la mekanında yüz yüze gelen Hızır Çakırbeyli çıkış planı için de Kimsesiz Doğan'dan yardım ister. Hızır Çakırbeyli ve dostlarının koruyuculuğunu ise kanuni Asım üstlenir.Abisinin verdiği savaşta en ön safta yer alan İlyas Çakırbeyli'yi ise eşi Ömür Çakırbeyli sıkıştırır. İlyas'ın hayatından endişe eden Ömür Çakırbeyli'nin aldığı tavır yüzünden Pınar'a gün doğar.

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