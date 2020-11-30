Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 174. bölüm fragmanı yayınlandı.. EDHO yeni bölümde neler olacak?
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin yeni bölüm fragmanı ekranlara geldi. Dizinin yeni bölüm fragmanında Alparslan'ın intikamı masada dengeleri bozuyor. Yaman ve masa üyeleri bir kez daha karşı karşıya geliyor.. Yaman 'canınızı almadan gitmem' diyerek herkesi karşısına alıyor.. İşte EDHO yeni bölüm fragmanında yaşanacak olayların özeti
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin 174. bölüm fragmanı ekranlara geldi. Dizinin yeni bölüm fragmanının yayınlanması ile birlikte neler yaşanacağı da merak konusu oldu. Peki Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 174. bölüm fragmanında neler yaşanıyor.. İşte detaylar
"Canımızı alanı almadan gitmem!"#EşkıyaDünyayaHükümdarOlmaz yeni bölümüyle Salı 20.00’de @atvcomtr’de! pic.twitter.com/djLZMz6KSu— Eşkiyatv (@eskiyatv) November 29, 2020
Hızır Çakırbeyli, canından çok sevdiği yeğeni Alpaslan'ın hayatını kurmak için hasımlarını masasına davet eder. Korkmazların masaya oturmasıyla masa kuralları gereği masadan kalktığını açıklayan Hızır Reis, başta dostları olmak üzere düşmanları Korkmazlara da ters köşe yapar. Hızır Reis'in bu hamlesinin ardından meydanın boşaldığını düşünen Korkmazlar da liderlik için mücadeleye hazırlanır. Masadan kalmasına rağmen tedbiri bırakmayarak yeğenini korumaya devam eden Hızır Çakırbeyli, tüm gücünü kullanır. Hızır amcasının verdiği kararlardan memnun olmayan Alpaslan ise amcasıyla iplerini koparmaya hazırdır. Kendi yolunu çizerek adını aleme yazdırmaya hazır olan Alpaslan sonunda Derman Korkmaz'la yüz yüze gelir.Hızır Reis'in Korkmazlarla el sıkışmasını hazmedemeyen Ceylan ise eşiyle arasını açacak bir konuşma yapar. Hızır'ı kendisinden uzaklaştıran Ceylan, bu hamlesiyle eşini Bahar Sincanlı'ya istemeden yaklaştırır. Bahar Sincanlı, Hızır Reis'in pusulasını şaşırtırken, Ceylan'ın da hedefi olur. Hızır Reis bir yandan yeğeninin hayatını kurtarmak için zor kararlar verirken bir yandan da kendisine söz geçiremez. Bahar Sincanlı ise çocukluk arkadaşı Ömür'e rağmen, Hızır Reis'in gönlünü çalmaktan bir an olsun vazgeçmez.
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