'Eşimden uzak dur' kavgası! Survivor yarışmacılarının aileleri birbirine girdi

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Yunus Emre Özden, eşi Beria Özden’in hamile olduğunu yarışmada öğrenip büyük sevinç yaşamıştı.

Hemen ardından Beria Özden eşine “Aleyna’dan uzak dur” demiş, bu uyarı izleyicileri şaşırtmıştı.

Çiftin bebek sevinci kısa sürdü, Beria Özden hamileliğinin sonlandığını açıkladı:

“Sosyal medya ortamı gerilimi dolayısıyla antidepresan ve ağrı kesici kullanıyordum. Bu durum gebeliği etkiledi.” Yaşananların ardından adada dışlanan Aleyna Kalaycıoğlu sinir krizi geçirirken, annesi Zuhal Kalaycıoğlu, Beria Özden’e tepki gösterdi.

HASTANE RAPORLARINI YAYINLA

Hamileliğe inanmadığını ima eden Zuhal Kalaycıoğlu, Beria Özden’den bebeğini kaybettiğini belgelerle ispatlamasını istedi:



“Kızımı zan altında bırakıp yaşadığı durumu Aleyna’ya bağlayan Beria, Türkiye’nin yüzde 70’ini kandıramadın. 2022 mide endoskopisini değil, tarih, doktor ve hastane raporlarıyla gebeliğini yayınla. Ha bir de gebeliğin sonlandığı dokümanları rica edelim.”

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Beria Özden, “2022 denen olay, 5 ay önce geçirdiğim mide kanaması. Ben kimseyi itham etmedim. Paylaşım yaparsam rencide ederim” diye karşılık verdi.

Özden çiftinin avukatı da asılsız paylaşım ve haberler için dava açacaklarını duyurdu: “Beria Özden büyük bir kayıp yaşamıştır. İftiraya varan söylem ve hakaretler, üzüntüsünü daha da artırmaktadır.”