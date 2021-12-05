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Eser Yenenler: Arif Güloğlu'na ithaf ediyoruz bu ödülü...

#Çok Güzel Hareketler 2#Pantene Altın Kelebek Ödülleri'#Eser Yenenler

Hürriyet okurlarının oylarıyla belirlenen 'Pantene Altın Kelebek Ödülleri' Zorlu PSM’de düzenlenen görkemli bir törenle sahiplerini buldu. Televizyon ve müzik dünyasının en iyilerinin ödüllendirildiği gecede "En İyi Komedi Dizisi" Çok Güzel Hareketler 2 seçildi...

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Çok Güzel Hareketler 2 ekibiyle birlikte ödül almak için sahneye çıkan Eser Yenenler, duygusal bir konuşma yaptı...

Ödülü, zorlu bir mücadele sonucu kanseri yenen Çok Güzel Hareketler 2 oyuncusu Arif Güloğlu'a ithaf eden Eser Yenenler " Burası bir okul... Gençler kendileri yazıp, oynuyor, çiziyor... Bu çok önemli buraya ilk geldiğimde çıraktım şimdi evli iki çocuk babasıyım. İnşallah arkamdaki arkadaşlardan biri de seneye bu ekibin kaptanı olacak. Bütün BKM Ailesi'ne teşekkür ediyoruz. Biricik kardeşimiz Arif Güloğlu'na ithaf ediyoruz bu ödülü..." dedi.

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#Çok Güzel Hareketler 2#Pantene Altın Kelebek Ödülleri'#Eser Yenenler

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