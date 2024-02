Erkan Özerman hayatını kaybetti

Haberin Devamı

Bir süredir kanser ile mücadele eden Erkan Özerman, bugün tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

HAYATIMIN SONUNU YAŞIYORUM

Erkan Özerman bir yıl önce "Hayatımın sonunu yaşıyorum. Tesadüfen doktorun bir ricasıyla 'MR çekelim' deyince çekelim dedim. MR benim kanser olduğumu söyledi. Kanser metastaz yapmış, karaciğere geçmiş. Yaşımdan ötürü doktorlar ameliyat yapmıyorlar. Çok iyi bir onkolog beni elinden geldiğince götürüyor" demişti.



Erkan Özerman 1938 yılında İstanbul'da doğdu.

Galatasaray Lisesi ve Université Paris VIII Sosyoloji Fakültesi, Paris Siyasal Okulu'nda eğitim gördü.

Çeşitli gazetelerde sinema ve tiyatro eleştirmenliği, magazin yazarlığı yaptı.

Ayrıca Ankara Radyosu'nda eğlence programları direktörlüğü görevlerinde bulundu.

Türkiye'de eğlence sektöründe önemli gece kulübü ve diskoteklerin kurucusu oldu.

1976 yılında 1. Uluslararası İstanbul Pop Müzik Festivali Başkanı, 1979 Fransız - Türk Dostluk Derneği Başkanı, 1989 Best Model of Turkey ile Best Model of the World Kurucu Başkanı ve 2001 Sportif Salon Dansları Derneği Kurucu Başkanı'üstlendi.



2017 yılında Best Model’i 22 yaşındaki yeğeni Almila Özerman’a devretti.

Ödülleri :

1977 Midem Cannes FIDOF Özel Ödülü

1980 Paris Altın Eyfel Ödülü

1986 Oscar de France Ödülü

1997 Best Model of The World 10. Yıl Uluslararası Başarı Ödülü

Madalyaları :

2001 Chevalier Dans l'Ordre National du Mérite (Fransa Devlet Liyakat Madalyası)



2004 TC Dışişleri Bakanlığı, Japonya Türk Yılı Özel Madalyası