'Enes Batur Hayal mi Gerçek mi?’ Filminin oyuncuları kimler? Enes Batur kimdir?

Kamil Çetin tarafından yönetilen ve vlogger Enes Batur'un hayatını konu alan 2018 yapımı Türk komedi film, 'Enes Batur Hayal mi Gerçek mi? 19 Ocak 2018 tarihinde vizyona girmişti. Filmin başrollerinde Enes Batur’a kadroda Ceyda Düvenci, Bekir Aksoy, bir dönem sevgilisi olan Başak Karahan ve Egemen Mustafa Almacı eşlik ediyor. Enes Batur’un ikinci filmi Enes Batur Gerçek Kahraman filmi ise 31 Mayıs 2019 tarihinde vizyona girdi.

FİLMİN KONUSU

Enes Batur içine kapanık bir çocuktur. Polis olan babası ve hemşire olan annesi ile neredeyse hiç zaman geçiremez. 6 yaşındayken babası Enes Batur'a bilgisayar alır ve tüm dünyası o olur. O, okulda da her zaman dışlanan bir çocuk olmuştur. Çocukluğundan beri çevresindeki herkes tarafından sevilmenin hayalini kuran Enes'in artık başka bir hayali daha vardır; YouTuber olmak. Fakat bu hayali ailesi tarafından desteklenmez, üniversite sınavına hazırlanması için onu zorlarlar. Enes, zor bir karar vermek zorunda kalır; ya hayallerinin peşinden koşup YouTuber olacaktır ya da üniversite sınavına çalışacaktır.

ENES BATUR KİMDİR?

Antalyalı olan Enes Batur, 9 Nisan 1998 tarihinde dünyaya geldi. Soyadı Sungurtekin olan Enes Batur, Youtube’da bilgisayar ve konsol oyunları hakkındaki inceleme videoları ile üne kavuştu. Enes Batur, Antalya Bilim Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümünde eğitimini sürdürüyor.