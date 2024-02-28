×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİ EKRANDA MUCİZE LEZZETLER
HABERLERKelebek HaberleriTelevizyon Haberleri

En iyileri yapay zekâ seçti

Güncelleme Tarihi:

#Best Of Europe Awards#Evrim Alasya#Doğu Demirkol
En iyileri yapay zekâ seçti
Oluşturulma Tarihi: Şubat 28, 2024 10:48

Best of Europe Awards töreni önceki akşam Çırağan Sarayı’nda yapıldı. Ödül alanların yapay zekâ tarafından belirlendiği organizasyonda Kelebek, ‘yılın en iyi magazin gazetesi’ seçildi.

Haberin Devamı

Tuğçe Sarıkaya Event tarafından düzenlenen Best of Europe Awards, önceki akşam Çırağan Sarayı’nda yapılan törenle sahiplerini buldu. Özge Ulusoy ve Kayhan Kılbaşoğlu’nun sunduğu törende yapay zekâ tarafından belirlenen isim ve kurumlara ödülleri takdim edildi. Ünlü isimleri bir araya getiren gecede Avrupa’nın sekiz farklı ülkesinden gelen Türk girişimciler de ödüllerini aldı.

Villadan rezidansa taşınacağım

Ebru Polat, “Ateşini Yolla Bana” ile ‘yılın en iyi cover şarkısı’ ödülünü aldı. Gecede muhabirlerle sohbet eden şarkıcı, hayat pahalılığından dert yandı: “Kiralar çok fena. Ben villada oturuyorum ama rezidansa çıkmayı düşünüyorum. Bence herkes tasarruf yapmalı.”

En iyileri yapay zekâ seçti

Haberin Devamı

Hep aynı kişiler ekranda

Bade İşcil, ‘yılın en sevilen kadın oyuncusu’ seçildi. Gecede soruları da yanıtlayan İşcil, “Ekranlarda olmak istiyorum ama malum konularda anlaşamadık. Ben zaten seçici bir kadınım, iyi bir işle ekranlarda olmak istiyorum. Sürekli aynı kişiler ekranda. Projeden projeye atlıyorlar. Sürümden kazanılıyor demek ki diyorum kendi kendime” dedi.

En iyileri yapay zekâ seçti

‘Yılın en iyi sahne performans sanatçısı’ ödülü Fatih Ürek’in oldu.

En iyileri yapay zekâ seçti

‘Yılın komedyeni’ seçilen Doğu Demirkol geceye yapay zekâyla ilgili esprileriyle renk kattı.

En iyileri yapay zekâ seçti

Evrim Alasya’ya ‘yılın en iyi kadın dizi oyuncusu’ verildi.

En iyileri yapay zekâ seçti

Haberin Devamı

‘Uluslararası pop star’ ödülü Kate Linn’e takdim edildi.

En iyileri yapay zekâ seçti

Kelebek’e verilen ‘yılın en iyi magazin gazetesi’ ödülünü muhabir Cansu Topcu aldı.

En iyileri yapay zekâ seçti

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Best Of Europe Awards#Evrim Alasya#Doğu Demirkol

BAKMADAN GEÇME!