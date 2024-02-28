En iyileri yapay zekâ seçti

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Tuğçe Sarıkaya Event tarafından düzenlenen Best of Europe Awards, önceki akşam Çırağan Sarayı’nda yapılan törenle sahiplerini buldu. Özge Ulusoy ve Kayhan Kılbaşoğlu’nun sunduğu törende yapay zekâ tarafından belirlenen isim ve kurumlara ödülleri takdim edildi. Ünlü isimleri bir araya getiren gecede Avrupa’nın sekiz farklı ülkesinden gelen Türk girişimciler de ödüllerini aldı.

Villadan rezidansa taşınacağım



Ebru Polat, “Ateşini Yolla Bana” ile ‘yılın en iyi cover şarkısı’ ödülünü aldı. Gecede muhabirlerle sohbet eden şarkıcı, hayat pahalılığından dert yandı: “Kiralar çok fena. Ben villada oturuyorum ama rezidansa çıkmayı düşünüyorum. Bence herkes tasarruf yapmalı.”

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Hep aynı kişiler ekranda

Bade İşcil, ‘yılın en sevilen kadın oyuncusu’ seçildi. Gecede soruları da yanıtlayan İşcil, “Ekranlarda olmak istiyorum ama malum konularda anlaşamadık. Ben zaten seçici bir kadınım, iyi bir işle ekranlarda olmak istiyorum. Sürekli aynı kişiler ekranda. Projeden projeye atlıyorlar. Sürümden kazanılıyor demek ki diyorum kendi kendime” dedi.

‘Yılın en iyi sahne performans sanatçısı’ ödülü Fatih Ürek’in oldu.

‘Yılın komedyeni’ seçilen Doğu Demirkol geceye yapay zekâyla ilgili esprileriyle renk kattı.

Evrim Alasya’ya ‘yılın en iyi kadın dizi oyuncusu’ verildi.

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‘Uluslararası pop star’ ödülü Kate Linn’e takdim edildi.

Kelebek’e verilen ‘yılın en iyi magazin gazetesi’ ödülünü muhabir Cansu Topcu aldı.