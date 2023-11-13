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“En güzel aşklar nefretle başlar” Bir Derdim Var’ın yeni tanıtımı merak uyandırdı...

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#Bir Derdim Var#Kanal D#Birce Akalay
Oluşturulma Tarihi: Kasım 13, 2023 10:34

Kanal D’nin ilk bölümüyle izleyicilerin beğenisini kazanan ve konusu itibariyle de hem gençlerin hem de ailelerinin dikkatlerini üzerine çeken AyNA yapım imzalı yeni dizisi Bir Derdim Var’ın 2’nci bölümünden yeni bir tanıtım yayınlandı. Doktor Nilüfer ile Savcı Ömer’in arasındaki sıcak gerilim en başından itibaren devam ederken yeni bölümden yayınlanan tanıtım, ikili arasında bir aşk mı doğacak sorusunu akıllara getiriyor.

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Güçlü hikayesi ve zengin oyuncu kadrosuyla beğeni toplayan dizinin mor ve ötesi’nin ‘Aşk İçinde’ şarkısını duyduğumuz yeni tanıtımında Doktor Nilüfer ve Savcı Ömer’in arasındaki çekim gittikçe artıyor. Tanıtımda, diğer karakterlerin romantik duygularıyla ilgili ipuçları da veriliyor. Yusuf’un Nilüfer’e ‘’en güzel aşklar nefretle başlar’’ dediği an dikkat çekerken, Nilüfer’in bir kalp kırıklığını daha teselli edemeyeceğim demesi kafalarda Nilüfer ile ilgili soru işaretleri oluşturuyor.

“En güzel aşklar nefretle başlar” Bir Derdim Var’ın yeni tanıtımı merak uyandırdı...

Başrollerinde Birce Akalay ve Mert Fırat’ı buluşturan dizide ikiliyle birlikte Engin Hepileri, Neslihan Arslan, Başak Gümülcinelioğlu, Erdem Şenocak, İdil Sivritepe, Sami Aksu, Sennur Nogaylar ve Muhammet Uzuner yer alırken onlara başarılı genç oyuncular Eylül Ersöz, Ata Artman, Ava Yaman, Esila Umut, Ataberk Mutlu, Ezgi Gör ve Efe Poylu eşlik ediyor.
“En güzel aşklar nefretle başlar” Bir Derdim Var’ın yeni tanıtımı merak uyandırdı...

Her bölüm farklı hikayelerin de işlendiği, ergenlikteki gençlerin hassas dünyasını mercek altına alan ‘Bir Derdim Var’ın müziklerini Aytekin Ataş yaparken mor ve ötesi de ilk defa bir projenin müzik süpervizörlüğünü üstleniyor. Uyarlama tasarımında Duygu Ertekin’in imzasının bulunduğu dizinin yönetmenliğini ise Burak Müjdeci üstleniyor. Senaryosunun Yekta Torun’a ait olduğu dizinin senaryo ekibinde ayrıca Deniz Gürlek yer alıyor.

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 Bir Derdim Var yeni bölümüyle Perşembe akşamı Kanal D’de!

 

 

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#Bir Derdim Var#Kanal D#Birce Akalay

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