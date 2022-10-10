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Emel Sayın: Estetikten korktum hastaneden kaçtım

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#Emel Sayın#Estetik#Botoks
Emel Sayın: Estetikten korktum hastaneden kaçtım
Oluşturulma Tarihi: Ekim 10, 2022 15:58

USTA sanatçı Emel Sayın, TRT Radyo1’de yayınlanan “Kum Saati” adlı programda Oylum Seçin’in konuğu oldu.

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Hayatını anlatan kitabın yakında çıkacağını açıklayan Sayın, “Çok yakında bilinmeyenlerimi ve hayatımı anlattığım kitabım yayınlanacak. Kitabımın hazırlık aşamasında eski günleri anlattıkça tekrar o günleri yaşıyorum. Zaman zaman tatlı anılar, üzüntüler, hüzünler, hayal kırıklıkları, çok mutluluklar; hepsinin bir arada olduğu bir yaşam” dedi.

Emel Sayın: Estetikten korktum hastaneden kaçtım

SONRA ÖZÜR DİLEDİM
Emel Sayın, “Estetiğe karşı mısınız?” sorusuna verdiği yanıtla gülümsetti: “İtiraf ediyorum; botoks yaptırıyorum. Başka bir şey yaptıramıyorum, çünkü korkuyorum. Hatta bir gün tam kararımı verdim, doktordan randevu alıp gittim. Doktor yapacaklarını anlattıktan sonra arkama bakmadan kaçtım. Sonra doktorumu arayıp özür diledim.”

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GÖRENLER TANIYAMADI

Estetik günümüzde artık sıradanlaştığından kimin estetikli kimin doğal güzel olduğunu anlamak güçleşti. Ünlü isimlerin birçoğu da güzelleşmek için neler yapıyor neler. İşte estetikli ünlüler...

Ekranların genç oyuncularından Bensu Soral da estetik yaptıran ünlüler kervanına katıldı.Ekranlara dönmeye hazırlanan oyuncu, son halini Instagram sayfasında takipçileri ile paylaştı. 

31 yaşındaki Bensu Soral'ın incelen yanakları, uzayan çenesi ve dolgun dudakları dikkatlerden kaçmadı.

Emel Sayın: Estetikten korktum hastaneden kaçtım

 

ESKİ HALİNDEN ESER YOK  

Şarkıcı Sertab Erener, Instagram sayfasında paylaştığı fotoğraflarla takipçilerini şaşırttı. Yeni şarkısının müjdesini veren Erener'i görenler tanımakta güçlük çekti.  

Emel Sayın: Estetikten korktum hastaneden kaçtım

Fotoğraf çekimi için stüdyoya giren 57 yaşındaki Sertab Erener'in yüzündeki değişim dikkatlerden kaçmadı.  Sertab Erener gözaltı ışık dolgusu yaptırdı, kaşlarını kaldırdı. 

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Emel Sayın: Estetikten korktum hastaneden kaçtım

 

Beste de modaya uydu

Bir süre önce İpek Açar ile yaşadığı soyadı polemiği nedeniyle gündem olan Beste Açar, estetik modasına uydu.

Emel Sayın: Estetikten korktum hastaneden kaçtım

Yüzünü gerdiren ve kaş şeklini değiştiren Beste Açar, son görüntüsü ile şaşırttı. Açar'ın sosyal medya hesabında paylaştığı fotoğraflara beğeni ve yorum yağdı!

GÖRENLER TANIMADI

Ünlü şarkıcı Funda Arar, Volkan Konak'ın sunduğu 'Kuzeyin Oğlu' programındaki görüntüsü ile şaşırttı...

Emel Sayın: Estetikten korktum hastaneden kaçtım

Arar'ın yanak dolgusu ve alın bölgesine botoks yaptırdı iddia edildi.

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FRANSIZ ASKISI YAPTIRDI

Şarkıcı Işın Karaca da bıçak altına yattan ünlüler kervanına katıldı.

Emel Sayın: Estetikten korktum hastaneden kaçtım

'Fransız askısı' yaptırdığını belirten Karaca, 'bugünü kendimi yenilemeye adadım' dedi. Karaca, ameliyat öncesi ve sonrasını paylaştı.

NOLUR BANA DUA EDİN

Geçirdiği estetik operasyonlarıyla adeta bambaşka birine dönüşen ünlü şarkıcı Lara, son olarak dudaklarını küçültmüştü. Şarkıcının dudaklarına 30 dikiş atıldı.

Emel Sayın: Estetikten korktum hastaneden kaçtım

Konuşmakta ve yemek yemekte güçlük çeken Lara, "Ne olur bana dua edin. Lütfen hiçbir yerinize hiçbir şey yaptırmayın. Dudağınız kötüyse bile kalsın. Bakın dudağımla pipet bile tutamıyorum" diyerek ağladı.

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GÖZ KAPAKLARINI ALDIRDI
 
Yeliz Yeşilmen estetik operasyonu geçirdi.

Emel Sayın: Estetikten korktum hastaneden kaçtım

6 saat süren bir ameliyatın ardından gıdısını ve göz kapaklarını aldıran Yeşilmen, ‘hem para veriyorsunuz hem acı çekiyorsunuz’ dedi.

İŞTE YENİ HALİM!

Türk Sanat Müziği sanatçısı Umut Akyürek geçirdiği estetik operasyonlarla gündeme gelmişti.

Emel Sayın: Estetikten korktum hastaneden kaçtım

Son olarak göz kapağı ameliyatı yaptıran Akyürek, son halini sosyal medya hesabından paylaştı.

12 KEZ BIÇAK ALTINA YATTI

Süperstar Ajda Pekkan 14 kez ameliyat masasına yattı.

Emel Sayın: Estetikten korktum hastaneden kaçtım

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Pekkan, 3 kez burnunu yaptırdı, 6 kez dudaklarına silikon enjekte ettirdi.Diz kapaklarını ve karın bölgesini gerdirdi, 4 kez de yüz gerdirme operasyonu geçirdi. Ajda Pekkan her 6 ayda bir yüzüne botoks yaptırıyor.

REKOR DENİZ'İN

Deniz Akkaya da 17 kez bıçak altına yattı.

Emel Sayın: Estetikten korktum hastaneden kaçtım

Akkaya, 3 kez burnunu yaptırdı, yüzüne dolgu maddesi koydurttu, çenesini törpületti, iki kez göğüs kaldırma operasyonu geçirdi, basen ve bel bölgesindeki yağları aldırttı, kalçalarını kaldırttı.

MODAYI SEDA BAŞLATTI

57 yaşındaki Seda Sayan yaşlanmayı önlemek için yüzüne bir estetik daha yaptırdı.

Emel Sayın: Estetikten korktum hastaneden kaçtım

 Daha önce de 'Fransız askısı' adlı yönteme başvuran Sayan bir kez daha yüzünü gerdirdi. Seda Sayan o anları dakika dakika takipçileriyle paylaştı. 'Fransız Askısı' adı verilen yöntemle 10 yaş birden gençleşen Sayan'nın sosyal medya paylaşımı ilgi odağı oldu.

 

 

 

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#Emel Sayın#Estetik#Botoks

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