Elkızı 2. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Elkızı ilk bölümde çiftliği kimin yaktığı merak konusu oldu

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Elkızı 2. yeni bölüm fragmanı izleyici karşısına çıktı. Fox TV ekranlarında yayınlanan Elkızı dizisinin cumartesi akşamı seyirci ile buluşan 1. bölümünde Ezo'nun annesini öldüren kişinin babası olduğunu öğrenmesi çarpıcı gelişmelerden oldu. Dizinin yayınlanan 2. bölüm fragmanında cenaze töreni merak uyandırırken Ezo'nun babasını öldürdüğünü babaannesine itiraf etmesi dikkat çekti.

ELKIZI 2. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

ELKIZI 1. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Hayalleri için savaşan Ezo’nun bu hayatta tutunduğu iki şey vardır; anıları ve annesinden kendisine kalanlar... Yani bir avuç umut. Ne var ki, elinde avucunda olan her şey zulüm gördüğü ailesi tarafından bir çırpıda söküp alınır. İki yolu vardır Ezo’nun. Ya pes edecektir ya da savaşacaktır. O savaşmayı seçer, hem de ölümüne...

Ezo’nun içinde bulunduğu çıkmazı fırsat bilen Harun ve annesi Nermin ise eski şatafatlı dönemlerine yeniden kavuşabilmek için gözlerine en zayıf halka olarak gördükleri Ezo’yu kestirirler ama bilmedikleri bir şey vardır. Ezo sandıkları kadar aciz ve çaresiz değildir. Onun yaptıklarından ve yapacaklarından habersiz, ava giderken av olacaklardır.