'Elimi tut abla, ben seni korurum' Dönence'de duygusal anlar...

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Başrollerinde Sümeyye Aydoğan (Gece) ve Caner Topçu’nun (Özgür) yer aldığı, kadrosunda Emre Kınay (Cem), Atakan Hoşgören (Miro), Didem İnselel (Verda), Ogün Kaptanoğlu (Harun), Ülkü Hilal Çiftçi (Gülce), Doğan Karakaş (Rüzgar), Nazlı Çetin (Sera) gibi başarılı isimleri buluşturan, Kanal D'nin sevilen dizisi 'Dönence' nefes kesen bir bölümle ekrana ekrana geldi.

Dönence'nin yeni bölümünde;

Özgür, Gece’ye babasının hasta olduğunu söyleyemedi. Cem’i kapıda gören Özgür, kararından vazgeçti ‘bunu babanla konuş’ dedi.

Evden ayrılan Cem, Gece’ye yakalandı. Hemen babasının yanına giden Gece, ‘benden ne saklıyorsun’ diye sordu.

GECE BABASIYLA YÜZLEŞTİ - İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Cem de ‘benim kumar sorunum var’ cevabını verdi. Kızına yalan söyleyen Cem artık bu bağımlılığını geride bıraktığını açıkladı.

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Harun’un Cem hakkında söyledikleri Verda’nın kafasını karıştırdı. Kızıyla sohbet eden Verda, ‘Özgür’ün maddi sıkıntıları mı var’ diye sordu. Gece de ‘evet’ cevabını verdi.

Özgür ile sohbet eden Cem kızına yalan söylediğini Özgür’e anlattı. Özgür de doğruları söylemesi konusunda Cem’i uyardı.

Ameliyat olmaktan korkan Cem, ömrümün geri kalanını ailemle geçirmek istiyorum sözleriyle Özgür’ü ikna etti.

Felç kalsam kim bakacak bana? Gece. Kıza bir sorumluluk daha mı yükleyeyim

Babasının söylediklerine inanamayan Gece, Özgür’le dertleşti.

VERDA ALDATILDIĞINI DÜŞÜNDÜ - İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Eşinin davranışlarından şüphelenen Verda, Cem’i sorguya çekti. Özgür hakkında sorular soran Verda istediği cevabı alamadı.

Gece aldığı telefonla büyük bir sürpriz yaşadı. Müzik şirketinden teklif aldığını ailesiyle paylaşan Gece, ‘bana yıldız olacaksın’ dedi. ‘İnana biliyor musunuz’ sözleriyle heyecanını paylaştı.

Gece’yi aratanın Harun olduğu ortaya çıktı. Emir’e yardım eden Harun, Gece hakkında onu uyardı. Miro’yu tehdit eden Harun, ‘Gece’yi Özgür’ün etrafından çekeceksin. Yoksa çıktığın o deliğe seni geri gönderirim’ dedi.

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Gece verdiği haberin ardından büyük hayal kırıklığı yaşadı. Ailesi Gülce ile ilgilenince tek başına kalan Gece, üzüntüye boğuldu. Karşısında Emir’i gören Gece, aldığı haberi eski sevgilisiyle paylaştı. Emir de ‘benimle birlikte çalışacaksın, biliyorsun değil mi’ diye sordu. Duydukları Gece’yi çaresiz bıraktı. Karşılıklı oturup konuşan ikili arkadaş kalacakları konusunda anlaştı.

‘EMİR NEDEN GELMİYOR’

Kaza sonrası felç kalan Ceren, Emir’i merak etti. Babasına, ‘Emir neden gelmiyor’ diye soran Ceren duydukları karşısında şoke oldu.

Arif, ‘Sana çarpan adamdan önce Emir’i gözaltına aldılar. Ben de çarpanın Emir olduğunu düşündüm gittim tokat attım. Meğer hiçbir günahı yokmuş zavallının. Gerçek suçlu teslim olunca da Emir’i saldılar.’ dedi.

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Aldığı güzel haberi Özgür’le paylaşmak isteyen Gece, kulübeye gitti. Özgür’le baş başa kalan Gece, yapılan teklifi anlattı.

Emir’le birlikte sahne alacaklarını söyleyince Özgür, Gece’ye güvendiğini ama Miro’ya güvenmediğini söyledi.

Harun ile konuşan Özgür teknenin ruhsatını geri istedi. Harun da Özgür’e kardeşini kursa yazdırdığını parasını ödediğini söyledi ve onu zor durumda bıraktı.

Fikret’ten yardım isteyen Harun, Özgür’ü kaçakçılığa ikna etmesi konusunda uyardı. Hem Harun hem de Cem’e borcu olan Özgür’ün ne karar vereceği merak konusu oldu.

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ALİCAN, GÜLCE'NİN ELİNİ TUTMAK İSTEDİ

Gece ile Emir klip çekimi için bir araya geldi. Özgür, kardeşiyle Gece’yi izlemeye gidip sürpriz yaptı. Ablasını izlemeye giden Gülce’ye sevgilisi Alican eşlik etti. Klip çekiminden sıkılan Gülce, Alican’a ders çalışma teklifinde bulundu.

Çekimleri izlemeye giden Fikret, Özgür’ü ikna etmenin yollarını aradı. Ailesiyle sorunlar yaşadığını anlatan Fikret, Özgür’den yardım istedi.

Alican’la ise Gülce yürüyüş yapma teklifinde bulundu. Gülce’nin elini tutmak isteyen Alican neye uğradığını şaşırdı.. Bir anda kriz geçiren Gülce’nin yardımına ablası Gece koştu.

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Gece’nin o anlarını yönetmen ve set çalışanları videoya kaydetti.

Verda eşinin ne yaptığını araştırmaya başladı. Ortak hesabı kapattığını öğrenen Verda’nın kafası iyice karıştı.

Fatma Baba, torunu Berkay’a Sera ile arkadaşlığını ilerletmesi için taktik verdi.

Fatma Baba’nın dükkanının oradan geçen Verda çay içmeye dükkana uğradı.

Eşi Cem’in yaptıklarını Fatma Baba’ya anlatan Verda olanlara anlam veremedi.

Eşiyle çok zor yollardan geçtiğini anlatan Verda, Fatma Baba’nın ‘Cem her şeyi sana anlatacaktır, kocana zaman ver’ sözleriyle biraz sakinleşti.

Harun yönetmeni yanına çağırıp Gece ve Emir’i parlatmasını istedi. Yönetmen de her şeyin yolunda olduğunu söyleyip onu sakinleştirdi.

CEM İLE VERDA ARASINDA NELER OLUYOR?

Cem ile Verda baş başa yemeğe çıktı. Sohbet eden karı koca arasında gerginlik yaşandı. Verda eşine neden yalan söylediğini sordu.

‘Neler oluyor, bana bir şey söyle. Ne olduğunu anlat’

Cem ise çaresiz kalıp eşine yalan söyledi. ‘Ben seni kaybetmekten korktum’ diyen Cem, ‘Bir süredir kumar oynuyorum, çok kaybettim. Kaybettikçe de hırslandım’ dedi.

CEREN İLE EMİR BİR ARADA

Emir, Ceren’i görmeye gitti. Bir anda Miro’yu karşısında gören Ceren büyük sevinç yaşadı.

Seni iyileştirecek, ayağa kaldıracak doktoru bulacağım

Ceren’e bir itirafta bulunan Emir, ‘Eski sevgilim Gece ile iş partneri olduk. Babamla aram kötü o yüzden iş yapmaya mecburum’ sözleriyle ona yaşananları anlattı.

Ceren’e moral veren Emir onunla eğlenceli vakit geçirdi.

Berkay ise Sera ile iletişim kurmaya çalıştı. ‘Ben bir kızdan hoşlanıyorum’ diyen Berkay, Sera’dan yardım istedi. Mekan seçimini Sera’ya yaptıran Berkay yapacağı sürprizi belli etmedi.

YÖNETMEN GECE'NİN ÖZEL DURUMUNU KULLANDI

Gece’nin kardeşiyle ilgilendiği anları paylaşan yönetmen Semih, istediğini elde etti. Video kısa sürede internette hızla yayıldı.

Yönetmen Semih, Gece ve Emir’e sözleşme imzalatmak istedi. Gece ise sözleşmeyi imzalamak istemedi, babasına gösterme talebinde bulundu. Yönetmen ise acil imzalanması gerektiğini belirtti. Gece’yi ‘iş iptal olur’ sözleriyle tehdit eden yönetmen istediğini elde etti.

Gülce ve Gece’nin videosunu izleyen Özgür, tedirgin oldu. Yayınlanan videonun nedenlerini arayan Özgür, Gece’yi yönetmen konusunda uyardı. Özgür’ün sözleri Gece’nin tepkisini çekti. Yönetmenden ise yeni bir teklif geldi.

Kardeşinle birlikte bir röportaj videosu yayınlayalım

Gülce ise teklifi kabul etmek istemedi. Gece kardeşine ısrarla kabul etmesi gerektiğini anlattı. Çaresiz kalan Gülce teklifi kabul etti.

VERDA GERÇEĞİN PEŞİNDE

Kocasının söylediklerine inanmayan Verda kafasına takılan soruların cevabını aramaya başladı.

Eve döndüğünde eşini telefonla konuşurken duyan Verda gizlice onu dinledi. Cem’in telefonunu alan Verda son arayan numarayı kaydetti. Eşinin kendisini aldattığını düşünen Verda ne yapacağını bilemedi.

GECE OYUNA GELDİ - İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Röportaj sırasında panikleyen Gülce, yönetmenin oyununa geldi. Kulaklığa yüksek ses yüklemesi yaptıran yönetmen Gülce’nin krizine girmesine neden oldu.

Gece hemen Özgür’ü aradı. Yardıma koşan Özgür, etraftaki kalabalığı dağıtıp Gülce’yi sakinleştirmeye çalıştı. Hırsını yönetmenden alan Özgür, çektikleri görüntülerin silinmesini istedi. Yönetmen görüntüleri yayınlamak için Harun’dan destek aldı.

Özgür ve Gece sahilde olanları değerlendirdi. Yönetmene güvenmediğini tekrar dile getiren Özgür, Gece’yi uyardı. Yaşananları değerlendiren Gece oyuna geldiğini anladı. Özgür ise Gece’ye destek oldu.

BERKAY VE SERA'NIN AŞK OYUNU

Sera, Berkay’ın söylediği mekana bir arkadaşıyla gitti. Sera arkadaşından sevgililermiş gibi davranmasını istedi.

Berkay, Sera’yı beklerken eski bir arkadaşıyla karşılaştı. Sohbet ederken Sera ve erkek arkadaşı geldi. Flörtüyle Berkay’ı tanıştırınca Sera da Ezgi ile tanıştı.

CEM'DEN BOŞANCAĞIM

Cem’den şüphelenen Verda onu takibe başladı. Aldatıldığını düşünen Verda büyük hayal kırıklığı yaşadı. Cem’in arkadaşı Erhan’la buluştuğunu gören Verda’nın iyice kafası karıştı. İkili arasında geçen diyalogu dinleyen Verda ihanet şüphelerinin doğru olduğunu düşündü. Fatma Baba’nın mekanına giden Verda ‘Boşanacağım ben’ sözleriyle Fatma Baba’yı şoke etti.

Çok gücüme gitti, çok gururuma dokundu. Boşanacağım

GÜLCE ABLASINA DESTEK OLDU - İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Yönetmenin yayınladığı video tepkilere neden oldu. Videoda Gece kardeşini kullanıyormuş gibi yansıtıldı. Videoyu izleyenler sörf kulübüne akın etti. Toplanan kalabalığı sakinleştirmeye çalışan Özgür hoca başarılı olamadı.

Ablasını ağlarken gören Gülce eldiven takıp kalabalığın arasından ablasına doğru ilerledi. Gece’nin zor durumda olduğunu gören Gülce, ablasından elini tutmasını istedi.