Ekranın yeni ikilisi

◊ Teve2’de yepyeni bir programa başlıyorsunuz. Öncelikle hayırlı uğurlu olsun. Neler söylemek istersiniz?

- Didem Uzel Sarı: Oldukça heyecanlıyım çünkü geçtiğimiz kış ekranda bir projede olmama rağmen; eski mesleğime programa geri dönmek bana ayrı bir enerji kattı. Ben ekip sinerjisine inanan biriyim. Projeye ekibi çok sevdiğim için 1 saatte evet dediğimi hatırlıyorum.

- Aylin Çetinkaya: Projeyi duyduğum an itibarıyla heyecanlıyım. İçinde olmaktan çok mutluyum. Sosyal medyada işim ve tecrübelerimle ilgili soruları yanıtlıyor, faydalı bilgileri, merkezimize gelen misafirlerle sohbetlerimi paylaşıyordum. Şimdi bununla beraber hafta içi her sabah Teve2’de sağlık, güzellik, bakım, moda, estetik, yemek, ilişkiler gibi hayata dair her konuda alanında uzman kişileri ağırlayarak merak edilenleri saracağımız keyifli bir program olacak.

ALIŞIK OLMADIĞIMIZ BİR FORMAT

◊ Bu programda izleyiciyi neler bekliyor? Nasıl bir program sizden dinlemek isteriz?

- Didem Uzel Sarı: Sağlık, iyi beslenme, biraz sürprizli konular, gündemi takip etme, yemek tarifleri, astroloji ve hatta çocuklarımız hakkında konuştuğumuz, her güne yeni bir bilgi ile başlayacağımız bir program. Diğerlerinin tek farkı bizim ve ekibimizin kattığı muhteşem enerji olacaktır. Beni uzun yıllardır sosyal medyadan takip eden takipçilerim bu enerjinin ve doğal filtresiz hayatımın TV’deki yansımasını görecekler.

- Aylin Çetinkaya: Alışık olmadığımız bir format. Aslında hayatın içinde konuştuğumuz her şeyi izleyicilerin önünde konuşacağız. Yani sadece hekim konukların olduğu sağlık programı ya da magazin programı konsept sınırlarında olmayıp, girişimleri destekleyen izleyicileri bilgilendiren, izleyicinin gülümseyeceği, bunu bilmiyordum diyeceği, bunu da konuşsalar diyeceği bir program bizi bekliyor.

◊ Aslında sizler farklı eğitim ve mesleklere sahipsiniz ama şimdi bu programda buluştunuz... Siz değerli iki ismin bir araya gelmesi seyirciler için çok değerli bilgi, tecrübe ve birikimleri bir araya getirecek diyebilir miyiz?

- Didem Uzel Sarı: Tabii bu mümkün; ikimizin hayata dair ve mesleklerimize dair tecrübeleri var.

- Aylin Çetinkaya: Kesinlikle öyle, aynı hayat gibi. Kimse birbiriyle aynı değil, hayat farklılıkları, farklı bilgi ve deneyimlerin alışverişleri ile keyifli. İzleyicilerin bir kısmı kendini belki Didem’e, bir kısmı bana, bir kısmı da konuğumuza yakın hissedecek. Ben Siyaset Bilimi ve Uluslararası ilişkiler bölümü mezunuyum, 20 yıldır kurumsal şirketlerde kurumsal iletişim alanında çalıştım. 36 yaşında kariyerimi değiştirip güzellik ve bakım alanında iş girişimi yaptım, şimdi eşimle birlikte 40 kişinin çalıştığı bir merkeze sahibiz. Hayat da herkes için bunun gibi farklılıklar, değişim ve gelişmelerle dolu. Her birini konuşuyor olacağız. İzleyici bizi kendilerine çok yakın hissedecek.