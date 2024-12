Efsane yıldızın çöküşü... Film çekti izleyen olmadı, konserlerine kimse gitmedi... Ona yine hüsran!

Haberin Devamı

Önce herkesin bildiği sorunu bir hatırlayalım...

Lopez, 2000'lerin başında nişanlanıp ayrıldığı Ben Affleck ile 2022 yılında evlendi. Herkes iki ünlünün bu kez gerçek aşkı ve huzuru bulduğunu düşünüyordu. Ama öyle olmadı...

BÜTÜN İŞLERİ TERS GİTTİ

Lopez ile Affleck evliliğindeki çatlaklar aylarca konuşuldu.. Sonunda da ayrılık kararı geldi.

Bu arada Lopez, hayata tutunmak için elinden geleni yaptı. Çıkacağı turneyi iptal etti ardından çocuklarını alıp bir Avrupa tatiline çıktı. Sonra da 55'inci yaşını gösterişli bir şekilde kutladı.

Zaten bunların üzerinden bir süre geçtikten sonra verdiği röportajda da "Ben artık mutluluğu bir erkekte değil kendi içimde arıyorum" diye anlattı durumunu.

Başından geçen ve hepsi boşanmayla sonuçlanan dört evliliğin ardından hayattan çıkardığı ders buydu.

Yine de insan Jennifer Lopez bile olsa hayatı her zaman istediği gibi ilerlemiyor elbette. Çünkü yıldızın yaz aylarında vereceği konserlerin bilet satışı beklentiyi karşılamadı, bu yüzden bazı konserler iptal edildi.

FİLMİ İZLENMEDİ, SİNEMA SALONLARINDAN ÇEKİLDİ

Lopez'in hayatındaki tersliklere bir yeni halka daha eklendi, yıldıza bir kötü haber daha geldi. Başrollerinden birini üstlendiği Unstoppable adlı film gişede büyük bir hüsrana uğradı...

Ünlü güreşçi Anthony Robles'ın hayat öyküsüne odaklanan film, İngiltere'de gösterime girdiği hafta sadece 3 bin 900 dolar gişe hasılatı yaptı.

O hafta gösterimde olan filmler arasında izlenme oranına göre 55'inci sırada yer aldı. Ki bu da Jennifer Lopez gibi yılların yıldızı için hayal bile edilemeyecek bir başarısızlık.

Üstelik bütün bunlar, Jennifer Lopez'in ABD ve İngiltere demeden her neresi gerekiyorsa oraya girip filminin tanıtımını yaptığı halde gerçekleşti.

Daha da kötüsü Lopez'in önemli rollerinden birini üstlendiği Unstoppable, böylesine başarısız olduğu için gösterime girdiği ikinci hafta sinema salonlarından çekildi.

Bu arada önemli bir ayrıntı daha var filmle ilgili... Unstoppable, Jennifer Lopez ile eski kocası Ben Affleck'in ortak çalışması. Başrolünü Lopez'in üstlendiği filmin yapımcısı ise Ben Affleck.

BU YIL ONA UĞURLU GELMEDİ

Aslına bakılırsa 2024 yılı Lopez için hiç de uğurlu olmadı. Yıldız sadece evliliğini kaybetmekle kalmadı aynı zamanda kariyerinde de bir gerileme dönemi yaşadı.

Yeni albümü beklenen satış rakamlarına ulaşamadı, konser biletlerine ilgi eskisi gibi değildi. Bir de üstüne bu film hüsranı eklendi.

Lopez'in özellikle turnesi sırasında bilet satışlarının istendiği gibi gitmemesi geçtiğimiz yaz aylarında da çok konuşulmuştu.

İddialara göre Jennifer Lopez, bu sorunla başa çıkabilmek için ilerleyen yaşına rağmen konserleri dolu geçen Madonna ile her konseri olay haline gelen genç meslektaşı Taylor Swift'e dikti gözlerini.

Şu ana kadar bilet satma sorunu yaşamayan bu iki ünlüden ilham almaya çalışıyordu Lopez. İddialara bakılırsa bu iki isme karşı biraz da kıskançlık duyuyor.

AŞKI ESKİSİ KADAR İLGİ ÇEKMEDİ

Bütün bu felaketler zinciri bu yılın ilkbahar aylarında This is Me... Now adlı yeni albümünün satışlarının iyi gitmemesiyle başladı.

O albümle ilgili bir de belgesel çekilmişti. Orada da Lopez ile Affleck'in aşkı ön plana çıkarılıyordu. Ama o dönemde de işler beklendiği gibi gitmedi.

Bu durum da magazin çevrelerinde "Artık Jennifer'ın aşkı para etmiyor" söylentilerine neden oldu.

Bu albümle bağlantılı olarak çekilen belgeselde eski çiftin geçmişte birbirlerine yazdıkları aşk mektupları bile gözler önüne serildi.

Ama yine olmadı. Lopez belki de kariyerinin en parlak döneminde ilk kez yenilgiyi, geride kalmayı tattı.

Büyük bir reklam kampanyasıyla çıkarılan This is Me... Now adlı albüm listelerde kelimenin tam anlamıyla çakıldı. Hatta Lopez, bilet satışlarının iyi gitmemesi yüzünden bazı konserlerini iptal etmek zorunda kaldı.

BAZI KONSERLER AÇIKLAMA YAPILMADAN İPTAL EDİLDİ

Jennifer Lopez'in bu yeni albümüyle ilgili olarak başına gelen tek felaket bu değildi üstelik. Aralarında Nashville, New Orleans ve Houston'ın da bulunduğu birçok kentteki konserini de iptal etmek zorunda kaldı yıldız.

Ayrıca Lopez'in son beş yıldaki ilk turnesi olan bu turne daha önce Miami, Toronto ve New York'ta üç ek konser yapılacağını duyurmasından sonra hiçbir açıklama yapılmadan kısa kesildi.

İsmini açıklamayan ama müzik endüstrisinde birçok ünlüyle çalışan biri "Eğer bu düzeyde bir sanatçı turne konserlerini iptal ediyorsa, bu kötü... çok kötü" diye konuştu.

Belli ki Lopez'in Bronx'ta sıradan insanların yaşadığı bir yerden geliyor olmasını sık sık vurgulaması da bu kez işine yaramadı.

Lopez ailesini tanıdığını söyleyen bir kaynak "Jennifer 2007 yılından bu yana büyük bir şey yapmadı. Genç nesiller onu gerçekten merak etmiyor, yeni albümünü takipte değil. Zaten Lopez bunu kendi belgeselinde de söyledi. Bu proje tamamen bir yanlış girişim" diye konuştu.

Aynı kaynak Jennifer Lopez'i artık sadece kemikleşmiş hayranlarının takip ettiğini de sözlerine ekledi.