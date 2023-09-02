Efsane, birincilikle geri döndü… Arka Sokaklar 18’inci sezon ilk bölümü ile zirvede yer aldı

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Başrollerini Zafer Ergin, Özgür Ozan, İlker İnanoğlu ve Ozan Çobanoğlu’nun paylaştığı, sezona bambaşka bir hikaye ile giriş yapan dizi yine seyircilerin gözdesi olmayı başardı. Total kategoride 4,31 reyting 16,23 izlenme payı ile 1’inci olan dizi; 20+Abc1 kategorisinde 3,56 reyting 13,22 izlenme payı, Ab kategorisinde ise 2,73 reyting 11,29 izlenme payı alarak günün en çok izlenen dizisi olmayı başardı.

Arka Sokaklar ekrana gelen yeni bölümü ile sosyal medyanın da gündemi oldu. Yeni sezon ilk bölümü ile oldukça konuşulan dizi, sosyal medya listelerinde TT olurken, kullanıcılardan binlerce yorum aldı.

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Yönetmenliğini Orhan Oğuz’un yaptığı, senaryosunu Ozan Yurdakul ve Sinan Yurdakul’un kaleme aldığı Arka Sokaklar’ın oyuncu kadrosunda; Zafer Ergin, Özgür Ozan, İlker İnanoğlu ve Ozan Çobanoğlu’nun yanı sıra Mustafa Üstündağ, Hasan Denizyaran, Cansu Fırıncı, Sinem Reyhan Kıroğlu, Perihan Ünlücan, Oğuz Peçe, Tunç Oğuz, Ali Haydar Çataltepe, Gizem Terzi, Özlem Çınar, Hülya Kalebayır, Elvan Dişli, Gaye Gürsel, Nazlı Tosunoğlu, Ecem Öz, Furkan Göksel, Kerim Han Duman, Can Başak, Ada Baykal, Onurcan Sesli, Mustafa Efe Günay gibi başarılı isimler yer alıyor.

Arka Sokaklar yeni bölümleriyle her cuma akşamı saat 20.00’de Kanal D’de…