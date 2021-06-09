EDHO'nun Doğan Baba'sı ölüyor mu? Ali Sürmeli yeni sezonda diziden ayrılacak mı?

EDHO dizisinin başarılı ve tecrübeli oyuncusu Ali Sürmeli’nin daha önce de sağlık sorunları yaşadığı gerekçesiyle diziden ayrılacağı iddiası gündemde yer alıyor. EDHO Doğan Baba rolünün ölümüyle birlikte yeni sezonda olmayacağı söylenen Ali Sürmeli, diziden ayrılıyor mu?

EDHO DOĞAN BABA ÖLÜYOR MU, DİZİDEN AYRILDI MI?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinden Ali Sürmeli'nin ayrılacağı iddia edildi. Birsel Altuntaş haberinde, ''Doğan baba karakterini canlandıran Ali Sürmeli diziden ayrılıyor. Sürmeli geçen yıl önce pandemi nedeniyle diziden ayrılmak zorunda olmuş, ardından da geçirdiği beyin kanaması nedeniyle ekipten uzak kalmıştı. Ocak ayında sete geri dönen usta oyuncunun nasıl veda edeceği merak konusu oldu” İfadelerine yer verildi.

ALİ SÜRMELİ KİMDİR?

Sürmeli, 7 Nisan 1959 tarihinde Bingöl'de dünyaya geldi. Aslen Muş- Varto Omeriyan köyündendir. Babası Anadolu'da birçok şehirde görev yapmış bir postacıydı. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi (MSGSÜ) Devlet Konservatuvarı "Tiyatro" bölümünden 1985 yılında mezun olan sanatçı, Sokak Tiyatrosu, Dostlar Tiyatrosu ve Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü'nde görev yaptı. Birçok başarılı filmde ve dizilerde oynadı.

İlk başrolü 1995 yılında oynadığı ve yönetmenliğini Tülay Eratalay'ın yaptığı Düş, Gerçek, Bir de Sinema adlı film oldu. Deli Yürek dizisiyle ise izleyicilerin gönlünde taht kurdu.

Ayrıca, Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde can verdiği Zaza Dayı karakteriyle hafızalara kazındı.

Çarpışma adlı dizide Cansız rolü ile ekran karşısına geçen Sürmeli, son olarak Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Doğan Baba karakterine hayat verdi.

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