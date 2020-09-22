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Haber Giriş: 22.09.2020 - 10:48 | Son Güncelleme:

EDHO yeni sezon ne zaman başlıyor? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz için heyecanlı bekleyiş

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EDHO yeni sezon ne zaman başlıyor? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz için heyecanlı bekleyiş
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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz izleyicileri heyecanla yeni sezonu beklemeye başladılar. Oyuncu kadrosunda Oktay Kaynarca, Turgay Tanülkü, Engin Benli, Emir Benderlioğlu, Sevinç Kıranlı gibi isimlerin bulunduğu dizinin sezon finali yapmasının ardından gözler yeni sezona çevrildi. Peki EDHO yeni sezon ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? İşte ATV yayın akışı ve detaylar

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin yeni sezonu için heyecan giderek artıyor. EDHO dizisi her hafta salı akşamları ekrana geliyor. Dizinin sezon finali yapmasının ardından gözler yeni sezon bölümlerine çevrildi. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın resmi Instagram hesabı üzerinden oyuncuların videoları yayımlandı. Dizinin oyuncuları yeni bölümlerin yakında başlayacağını duyurdular, ancak net bir tarih vermediler.

EDHO BU AKŞAM VAR MI, NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın resmi Instagram hesabı üzerinden oyuncuların videoları yayımlandı. Dizinin oyuncuları yeni bölümlerin yakında başlayacağını duyurdular, ancak net bir tarih vermediler.

Dizinin başrol oyuncularından Oktay Kaynarca geçtiğimiz günlerde Instagram hesabından yaptığı paylaşıma, ‘Az kaldı…’ notunu düştü.

EDHO yeni sezon ne zaman başlıyor Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz için heyecanlı bekleyiş

22 EYLÜL ATV YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Ser

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Beni Bırakma

16:20 Esra Erol’da

20:00 Şans Kapıyı Çalınca

22:00 Hesaplaşma

00:30 Hesaplaşma

03:00 Kırgın Çiçekler

05:30 Bir Zamanlar Çukurova

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