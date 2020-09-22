EDHO yeni sezon ne zaman başlıyor? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz için heyecanlı bekleyiş
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz izleyicileri heyecanla yeni sezonu beklemeye başladılar. Oyuncu kadrosunda Oktay Kaynarca, Turgay Tanülkü, Engin Benli, Emir Benderlioğlu, Sevinç Kıranlı gibi isimlerin bulunduğu dizinin sezon finali yapmasının ardından gözler yeni sezona çevrildi. Peki EDHO yeni sezon ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? İşte ATV yayın akışı ve detaylar
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin yeni sezonu için heyecan giderek artıyor. EDHO dizisi her hafta salı akşamları ekrana geliyor. Dizinin sezon finali yapmasının ardından gözler yeni sezon bölümlerine çevrildi. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın resmi Instagram hesabı üzerinden oyuncuların videoları yayımlandı. Dizinin oyuncuları yeni bölümlerin yakında başlayacağını duyurdular, ancak net bir tarih vermediler.
EDHO BU AKŞAM VAR MI, NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın resmi Instagram hesabı üzerinden oyuncuların videoları yayımlandı. Dizinin oyuncuları yeni bölümlerin yakında başlayacağını duyurdular, ancak net bir tarih vermediler.
Dizinin başrol oyuncularından Oktay Kaynarca geçtiğimiz günlerde Instagram hesabından yaptığı paylaşıma, ‘Az kaldı…’ notunu düştü.
22 EYLÜL ATV YAYIN AKIŞI
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Ser
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Beni Bırakma
16:20 Esra Erol’da
20:00 Şans Kapıyı Çalınca
22:00 Hesaplaşma
00:30 Hesaplaşma
03:00 Kırgın Çiçekler
05:30 Bir Zamanlar Çukurova
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