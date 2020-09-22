EDHO yeni sezon ne zaman başlıyor? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz için heyecanlı bekleyiş

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin yeni sezonu için heyecan giderek artıyor. EDHO dizisi her hafta salı akşamları ekrana geliyor. Dizinin sezon finali yapmasının ardından gözler yeni sezon bölümlerine çevrildi. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın resmi Instagram hesabı üzerinden oyuncuların videoları yayımlandı. Dizinin oyuncuları yeni bölümlerin yakında başlayacağını duyurdular, ancak net bir tarih vermediler.

EDHO BU AKŞAM VAR MI, NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın resmi Instagram hesabı üzerinden oyuncuların videoları yayımlandı. Dizinin oyuncuları yeni bölümlerin yakında başlayacağını duyurdular, ancak net bir tarih vermediler.

Dizinin başrol oyuncularından Oktay Kaynarca geçtiğimiz günlerde Instagram hesabından yaptığı paylaşıma, ‘Az kaldı…’ notunu düştü.

22 EYLÜL ATV YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Ser

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Beni Bırakma

16:20 Esra Erol’da

20:00 Şans Kapıyı Çalınca

22:00 Hesaplaşma

00:30 Hesaplaşma

03:00 Kırgın Çiçekler

05:30 Bir Zamanlar Çukurova